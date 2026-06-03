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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۳

رباعی تازه محمدمهدی سیار در وصف رهبر شهید انقلاب

رباعی تازه محمدمهدی سیار در وصف رهبر شهید انقلاب

شیراز- در این ویدئو جدیدترین رباعی محمدمهدی سیار شاعر شیرازی کشور در وصف رهبر شهید انقلاب را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6849816

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