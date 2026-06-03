https://mehrnews.com/x3cdVb ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۳ کد مطلب 6849816 استانها فارس استانها فارس ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۳ رباعی تازه محمدمهدی سیار در وصف رهبر شهید انقلاب شیراز- در این ویدئو جدیدترین رباعی محمدمهدی سیار شاعر شیرازی کشور در وصف رهبر شهید انقلاب را مشاهده میکنید. دریافت 19 MB کد مطلب 6849816 کپی شد مطالب مرتبط روایت پدر و مادر شهیدی که پسرشان را تا آسمان بدرقه کردند شعرخوانی محمدمهدی سیار به یاد رهبر شهید انقلاب «بیعت» جدیدترین اثر محمد مهدی سیار شاعر شیرازی برچسبها محمدمهدی سیار شعر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران
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