به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در جریان بازدید استاندار بوشهر از پروژه‌های عمرانی این شهرستان، از پیشرفت و تکمیل چند طرح مهم خبر داد و اظهار کرد: ۱۰ کیلومتر از محور خورموج–لاور پس از سال‌ها انتظار، تا چند روز آینده به طور کامل زیر بار ترافیک می‌رود.

وی افزود: همچنین پروژه آب‌رسانی رینگی شهر خورموج با هدف بهبود وضعیت تأمین آب منازل مسکونی در محدوده ۱۸۳ واحدی، در آستانه تکمیل قرار دارد و به زودی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

فرماندار دشتی ادامه داد: در حوزه مسکن نیز ۴۸ واحد از منازل مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهر خورموج تا هفته دولت تکمیل و آماده تحویل خواهد شد.

مقاتلی با اشاره به طرح‌های آموزشی شهرستان بیان کرد: مدرسه ۱۲ کلاسه شهید قائدی نیز تا هفته دولت تکمیل می‌شود و در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

وی گفت: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های عمرانی، خدماتی و آموزشی شهرستان دشتی خواهد داشت.