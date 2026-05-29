به زارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر جمعه در نشست با مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با قدردانی از اداره کل راه و شهرسازی بدلیل اقدامات صورت گرفته اظهار کرد: جهت اجرای پروژههای عمرانی و زیر ساختی برای رسیدن به نقطه مطلوب و بهرهبرداری نهایی، نیازمند پیگیری جدیتر هستیم.
وی با اشاره به پروژههای اولویتدار شهرستان افزود: اجرای دیوار حفاظتی دره «تاجآباد» و احداث دو فضای آموزشی در شهرهای «خورموج» و «کاکی» از جمله طرحهای مهم و مطالبه به حق مردم است.
فرماندار دشتی تصریح کرد: امیدواریم با تزریق به موقع اعتبارات لازم، روند اجرای این پروژهها شتاب بگیرد تا شاهد بهرهمندی مردم عزیز شهرستان از این خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن باشیم.
مقاتلی به موضوع مسکن و حمایت از خانوادهها اشاره کرد و ابراز داشت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برنامهریزیهای لازم برای واگذاری زمین به واجدین شرایط در شهر خورموج صورت گرفته است و انتظار داریم اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر در روند اجرای این موضوع و مراحل اداری آن تسریع کند تا دغدغه خانوادهها در تامین مسکن مرتفع شود.
فرماندار دشتی تأکید کرد: توسعه فضاهای آموزشی و بهبود زیرساختهای شهری از اولویتهای اصلی دولت است و در این مسیر با وجود همه مشکلات از تمامی ظرفیتها برای جذب اعتبار و تکمیل پروژههای نیمهتمام استفاده خواهیم کرد.
