به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در نشست «دوشنبههای پاسخگویی» که با حضور خبرنگاران شهرستان برگزار شد، با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی، از فعالان، نویسندگان، کتابداران و مجموعههای فرهنگی تقدیر کرد و افزود: چندین مجموعه کتابخانهای در شهرستان دشتی وجود دارد که هر ساله حائز رتبههای برتر استانی و ملی شدهاند و این افتخارات نتیجه تلاش ارزشمند کارکنان و مدیریت کتابخانههای عمومی است.
وی همچنین با تبریک پیشاپیش هفته بسیج اظهار کرد: اواخر هفته شهرستان دشتی میزبان دو شهید گمنام خواهد بود که این رویداد موجب عطرآگین شدن فضای فرهنگی و معنوی شهرستان خواهد شد.
مقاتلی با اشاره به ضرورت نظارت میدانی بر پروژهها گفت: بازدید مستمر از طرحها در دستور کار فرمانداری است. در حوزه راه چندین پروژه مهم در دست اجراست که با جدیت در حال پیگیری هستیم و تا پایان سال چند پروژه عمرانی در حوزه راه و آموزش افتتاح خواهد شد.
فرماندار دشتی به موضوع ناترازی برق پرداخت و افزود: امیدواریم با بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی، مشکلات حوزه برق شهرستان به حداقل برسد.
وی درباره پروژههای حوزه آب نیز گفت: فرآیند آبگیری سد دشت پلنگ در حال پیگیری است و امیدواریم هرچه زودتر شاهد آغاز مرحله آبگیری این سد باشیم.
فرماندار دشتی همچنین از تلاش برای تکمیل پروژه ۴۶ واحدی مسکن شهر خورموج خبر داد و اظهار کرد: هدفگذاری شده که این پروژه در قالب فاز چهارم تا پایان سال تکمیل و تحویل شود.
در پایان این نشست، رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان نیز به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و آخرین وضعیت کتابخانهها و طرحهای در دست اجرا را تشریح کرد.
نظر شما