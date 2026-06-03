اسماعیلی: ملت ایران با بصیرت خود توطئه دشمنان را نقش بر آب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم بندرکیا شهر به مناسبت عید سعید غدیر خم، با ابراز ارادت و قدردانی از نقش هدایتگری امام راحل، اظهار کرد: خدا را شاکریم که در مسیر امام (ره) و رهبر شهید، هم‌نفس با ایشان شده و در کنار رهبری معظم انقلاب و مردم عزیز ایران، هم‌مسیر و هم‌دل گشتیم.

حادثه تلخ، تبدیل به «بعثت ملی» شد

وزیر دولت شهید رئیسی با اشاره به دوران پرفراز و نشیب اخیر، افزود: آنچه در روزهای نخست جنگ رمضان و در پی وقوع آن حادثه تلخ و جان‌سوز در کشور رخ داد، به زعم دشمن یک نقطه ضعف بود، اما به حمد الهی، این واقعه به یک «بعثت ملی» تبدیل شد.

وی تصریح کرد: فصل باشکوه بیش از ۹۰ روزه که پس از آن حوادث رقم خورد، به عنوان یک نقطه درخشان و ماندگار در تاریخ انقلاب ایران و جهان باقی خواهد ماند.

دشمن فرعون‌صفت در التماس به سر می‌برد

اسماعیلی در تحلیل رفتار دشمن و کاخ سفید، با استفاده از ادبیات قرآنی و تاریخی، گفت: دشمن در برنامه‌ریزی‌های خود گمان می‌کرد با هدف قرار دادن رهبر شهید، می‌تواند این نهضت را متزلزل کند؛ اما او فراموش کرد که این نهضت، از جنس نهضت حسینی است.

وی با بیان اینکه نهضتی که روح و تعالی‌اش با شهادت گره خورده است، مرگ و خسران معنایی ندارد، افزود: خون و شهادت، شکوه و حیات این انقلاب را تضمین می‌کند. در این مسیر، خون باعث جوشش و حرکت می‌شود و شهادت، به این نهضت شکوه می‌بخشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم با انتقاد از رویکرد تهدیدآمیز و اولتیماتوم‌های دشمن، اظهار کرد: دشمن فرعون‌صفت کاخ سفید که در پی تغییر نظام بود و با کلماتی در خور شیطانی با مردم سخن می‌گفت، اما با برخورد قاطع فرزندان امام خمینی (ره) و رهبری معظم انقلاب در میدان، با شکست مواجه شد.

وی افزود: امروز دشمنانی که قصد داشتند انقلاب مهدی (عج) را به زوال برسانند، برای عبور از بحران‌ها و گذر از مسیرهای خود، در التماس به سر می‌برند.

«هیهات من الذله» پاسخ ملت ایران به یزید زمان است

اسماعیلی با یادآوری وصیت امام شهید مبنی بر «عدم تسلیم در برابر دشمن»، گفت: همان‌گونه که در برابر درخواست یزید، فریاد «هیهات من الذله» طنین‌انداز شد، امروز نیز مردم قهرمان ایران در صحنه، با ایستادگی خود، پاسخ تمام توطئه‌ها را داده‌اند.

وی با اشاره به حضور حماسی مردم در صحنه خیابان گفت: مردم با حضور حماسی و با بصیرت خود نشان دادند که هیچ نیرویی نمی‌تواند اراده این ملت را در مسیر حق تغییر دهد.