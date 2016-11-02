به گزارش خبرگزاری مهر بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی قم که در آستانه ۱۳ آبان‌ماه صادر شده بدین شرح است:

یوم‌الله ۱۳ آبان، تجلی حقیقی پیام روشنگر، جهانشمول و مفاهیم عمیق حماسه جاوید قیام عاشورای اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش است؛ و آمریکای جنایتکار و برهم زننده صلح و امنیت جهان مصداق حقیقی استکبار جهانی و رژیم اشغالگر قدس، فرزند نامشروع او و طاغوت‌های ستمگر و وابسته و جریان‌های تکفیری و تروریستی ابزار خباثت‌ها و جنایات او برای سلطه نامشروع شیطان بزرگ بر جهان هستند.

دشمنان قسم خورده ایران اسلامی با هر ترفند و دست‌آویزی از دروغ‌پردازی و شایعه سازی تا جنگ رسانه‌ای سعی بر مایوس‌نمودن ملت‌ها از تاسی به قیام عاشورای حسینی و ایستادگی در برابر ظالمان و مستکبران دارند. حضور پرشور و گستردهٔ آحاد ملت آگاه، غیور و ولایتمدار در راهپیمایی «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» و با فریادهای «مرگ بر آمریکا» در واقع ترجمان «هیهات منا الذله» امام حسین(ع) و لعن و برائت از یزید و یزیدیان و پاسخی در خور به طمع دشمنان و خام اندی‌شان به انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن است.

اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان، از همشهریان عزیز و ولایتمدار به ویژه روحانیت آگاه، طلاب، دانشجویان و دانش‌آموزان حق‌طلب و سایر اقشار مردم وظیفه شناس دعوت می‌کند همراه با دیگر آحاد ملت آگاه در سراسر میهن عزیزمان با شرکت در راهپیمایی و مراسم ویژه یوم الله سیزدهم آبان با حضور عاشورایی، حماسی و انقلابی خود و سردادن شعار همراه با بصیرت، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، پیام «هیهات منا الذله» حسینی را بار دیگر به وجدان‌های آگاه و حقیقت طلب جهان برسانند.