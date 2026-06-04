https://mehrnews.com/x3cdWk ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۰ کد مطلب 6849872 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۰ همه به مهمانی عید غدیر دعوت هستید زاهدان- مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در پیامی ویدویی، مردم را به مهمانی جشن عید غدیر دعوت کرد. دریافت 12 MB کد مطلب 6849872 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ عید غدیر در سیستان و بلوچستان حماسه حضور در پایتخت وحدت اسلامی اینفوگرافیک؛ مهمانی کیلومتری غدیرخم در زاهدان مهمونی کیلومتری غدیر؛ فریاد ایستادگی در برابر ظلم و الگوی عدل علوی طنین «یاعلی» از پایتخت وحدت اسلامی برچسبها عید سعید غدیرخم چشم به راه مهمونی غدیر جشن عید غدیر زاهدان
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