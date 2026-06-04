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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۰

همه به مهمانی عید غدیر دعوت هستید

همه به مهمانی عید غدیر دعوت هستید

زاهدان- مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در پیامی ویدویی، مردم را به مهمانی جشن عید غدیر دعوت کرد.

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کد مطلب 6849872

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