به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی در خطبههای نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به مناسبتهایی چون عید غدیر، مباهله و میلاد امام موسی کاظم(ع)، اظهار داشت: این وقایع تاریخی نشاندهنده مسیر صحیح هدایت امت اسلامی است و هرگونه فاصله گرفتن از این مسیر، موجب انحراف و ضعف در جامعه اسلامی خواهد شد.
غدیر و مباهله؛ شاخصهای هدایت امت اسلامی
امام جمعه زاهدان با اشاره به واقعه مباهله و جایگاه اهلبیت(ع) در این رخداد تاریخی، افزود: حضور پیامبر اکرم(ص) در کنار نزدیکترین اهلبیت خود در مباهله، نشانهای روشن از حقانیت این مسیر و جایگاه ویژه آنان در هدایت جامعه است.
وی تصریح کرد: با وجود تأکیدات پیامبر اسلام(ص) در غدیر و حدیث ثقلین، جامعه اسلامی در صدر اسلام از این مسیر فاصله گرفت و همین انحراف، زمینهساز بسیاری از مشکلات تاریخی و تفرقه در جهان اسلام شد.
آیتالله محامی ادامه داد: مهجور ماندن قرآن و اهلبیت(ع) موجب شد جامعه اسلامی از مسیر هدایت فاصله بگیرد، در حالی که این دو، مهمترین سرمایههای هدایت انسانها هستند.
نقش امامین انقلاب در تداوم مسیر ولایت
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در احیای مکتب اهلبیت(ع) در عصر حاضر گفت: امام راحل با الهام از آموزههای این مکتب، نهضت انقلاب اسلامی را پایهگذاری کرد و با ۱۵ سال مجاهدت، این حرکت را به پیروزی رساند.
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب، این مسیر در سایه رهبری مقام معظم رهبری ادامه یافت و امروز انقلاب اسلامی به درختی تنومند تبدیل شده که در برابر فتنهها و توطئههای دشمنان ایستادگی کرده است.
محامی تأکید کرد: این استقامت و پایداری، نتیجه پیوند انقلاب با ولایت و حضور آگاهانه مردم در صحنه است.
هشدار درباره جنگ روانی دشمن و ضرورت حفظ وحدت
امام جمعه زاهدان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: دشمن در شرایط کنونی به دنبال تضعیف تابآوری مردم و ایجاد خطای محاسباتی در مسئولان است و با ترویج یأس، تردید و اختلاف، انسجام ملی را هدف قرار داده است.
وی افزود: مقابله با این توطئهها نیازمند حفظ وحدت، تقویت امید در جامعه و تبعیت از رهنمودهای رهبری است.
محامی با تأکید بر نقش مردم در صیانت از انقلاب خاطرنشان کرد: مردم ایران همواره در صحنه حضور داشتهاند و این حضور، بزرگترین پشتوانه نظام اسلامی در برابر تهدیدها است.
وی در پایان با تأکید بر لزوم مطالبهگری هوشمندانه از مسئولان گفت: جامعه باید ضمن اعتماد به مسئولان، اجرای دقیق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را مطالبه کند تا کشور از آسیب خطاهای محاسباتی و نفوذ دشمن در امان بماند.
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