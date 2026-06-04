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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

برگزاری مهمونی کیلومتری عید غدیر در زاهدان

برگزاری مهمونی کیلومتری عید غدیر در زاهدان

زاهدان - مردم ولایت‌مدار زاهدان با شرکت در مهمونی کیلومتری عید غدیر، این عید بزرگ را جشن گرفتند.

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به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه مهمانی کیلومتری عید غدیر با حضور اقشار مختلف مردم در خیابان آزادگان شهر زاهدان آغاز شد.

این مهمانی با حضور ده‌ها موکت از تقاطع خیابان ثارالله تا مسجد الزهرا برقرار است.

کد مطلب 6850222

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