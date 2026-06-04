برگزاری مهمونی کیلومتری عید غدیر در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه مهمانی کیلومتری عید غدیر با حضور اقشار مختلف مردم در خیابان آزادگان شهر زاهدان آغاز شد.
این مهمانی با حضور دهها موکت از تقاطع خیابان ثارالله تا مسجد الزهرا برقرار است.
زاهدان - مردم ولایتمدار زاهدان با شرکت در مهمونی کیلومتری عید غدیر، این عید بزرگ را جشن گرفتند.
به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه مهمانی کیلومتری عید غدیر با حضور اقشار مختلف مردم در خیابان آزادگان شهر زاهدان آغاز شد.
این مهمانی با حضور دهها موکت از تقاطع خیابان ثارالله تا مسجد الزهرا برقرار است.
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