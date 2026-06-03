https://mehrnews.com/x3cdKn ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶ کد مطلب 6849384 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶ طنین «یاعلی» از پایتخت وحدت اسلامی زاهدان- جمعی از جوانان فارس و بلوچ استان سیستان و بلوچستان به پویش خبر عظیم در راه است، پیوستند. دریافت 7 MB کد مطلب 6849384 کپی شد مطالب مرتبط مهمونی کیلومتری غدیر؛ فریاد ایستادگی در برابر ظلم و الگوی عدل علوی برگزاری یادواره شهدا خانواده رهبر شهید در دلگان برگزاری جشن عید غدیر خم در حاشیه شهر زابل زاهدان میزبان سه روز جشن و مهمانی کیلومتری غدیر اطعام غدیر؛ سنتی که همدلی را به سفرههای مردم میآورد برچسبها زاهدان عید سعید غدیرخم چشم به راه مهمونی غدیر
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