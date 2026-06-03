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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

طنین «یاعلی» از پایتخت وحدت اسلامی

طنین «یاعلی» از پایتخت وحدت اسلامی

زاهدان- جمعی از جوانان فارس و بلوچ استان سیستان و بلوچستان به پویش خبر عظیم در راه است، پیوستند.

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کد مطلب 6849384

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