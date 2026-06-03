استانها سیستان و بلوچستان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۰:۲۰ اینفوگرافیک؛ عید غدیر در سیستان و بلوچستان زاهدان - در این اینفوگرافیک به جزئیات برگزاری عید سعید غدیر خم در سیستان و بلوچستان می پردازیم. برچسبها عید سعید غدیرخم جشن عید غدیر زاهدان اینفوگرافیک استانها چشم به راه مهمونی غدیر مطالب مرتبط جان آبادی: عید غدیر در بیش از ۵۰۰ نقطه سیستان و بلوچستان برگزار می شود همه به مهمانی عید غدیر دعوت هستید تجمع مردم دلگان در نود و پنجمین شب حضور زاهدان میزبان سه روز جشن و مهمانی کیلومتری غدیر پلمب ۷ واحد صنفی متخلف در هیرمند برگزاری مهمونی کیلومتری عید غدیر در زاهدان اطعام غدیر؛ سنتی که همدلی را به سفرههای مردم میآورد حماسه حضور در پایتخت وحدت اسلامی حال و هوای شهر زاهدان در شب عید غدیر بزرگداشت غدیر؛ پاسداشت هویت و وحدت جامعه اسلامی غدیر؛ میراثی تمدنساز برای همه عصرها و نسلها
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