https://mehrnews.com/x3cftX ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷ کد مطلب 6851177 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷ حضور پرشور دهه نودی های زاهدانی در مهمانی کیلومتری عید غدیر زاهدان - دهه نودی های زاهدانی در سومین روز از مهمانی کیلومتری عید غدیر سنگ تمام گذاشتند. دریافت 29 MB کد مطلب 6851177 کپی شد مطالب مرتبط همه به مهمانی عید غدیر دعوت هستید اینفوگرافیک؛ عید غدیر در سیستان و بلوچستان طنین «یاعلی» از پایتخت وحدت اسلامی طنین «یاعلی» از بلوچستان ایران مهمونی کیلومتری غدیر؛ فریاد ایستادگی در برابر ظلم و الگوی عدل علوی برچسبها عید سعید غدیرخم زاهدان دهه نودی
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