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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷

حضور پرشور دهه نودی های زاهدانی در مهمانی کیلومتری عید غدیر

حضور پرشور دهه نودی های زاهدانی در مهمانی کیلومتری عید غدیر

زاهدان - دهه نودی های زاهدانی در سومین روز از مهمانی کیلومتری عید غدیر سنگ تمام گذاشتند.

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کد مطلب 6851177

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