ساسانی پور: سرشماری و ساماندهی شناورهای صیادی استان بوشهر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر،بیژن ساسانی پور صبح پنجشنبه در نشست هماهنگی و برنامهریزی عملیاتی پروژه سرشماری شناورهای صیادی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق این طرح، تصریح کرد: سرشماری شناورها صرفاً یک آمارگیری ساده نیست؛ بلکه بستری است برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، ساماندهی دقیقتر بهرهبرداران از منابع آبزی و در نهایت ارتقای سطح ایمنی و انضباط در فعالیتهای صیادی و صیانت از حقوق صیادان قانونمند است.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر افزود: شفافسازی آمار ناوگان، به ما کمک میکند تا برنامهریزیهای کلان برای مدیریت ذخایر دریایی و تخصیص عادلانه سوخت و سایر نهادههای صیادی را با دقت و ضریب خطای کمتری انجام دهیم.
وی اظهار داشت: راهکارهای فنی و اجرایی برای بومیسازی و پیادهسازی سریع این طرح در جامعه صیادی پیشبینی شده است تا صیادان عزیز کمترین دغدغهای برای انجام مراحل اداری داشته باشند.
ساسانی پور در در پایان افزود: از همه مالکان و خدمه محترم شناورهای صیادی تقاضا میشود جهت همکاری در اجرای موفق این طرح که در راستای حفاظت از حقوق خودِ جامعه صیادی اجرا میشود، آمادگی لازم را داشته و با کارشناسان اعزامی شیلات استان، اداره بازرسی و ثبت شناورها و دریابانی و سایر ارگان های مربوطه، همکاریهای لازم را به عمل آورند.
رئیس اداره بازرسی و ثبت شناورهای استان نیز با اشاره به تجارب موفقِ مشابه در حوزه شناورهای باری، بر استفاده از روشهای نوین جهت تسریع در فرآیند سرشماری تأکید کرد.
در این نشست تاکید شد که اجرای دقیق و سریع این سرشماری منافع مستقیمی از جمله تسریع در فرآیندهای اداری، نظم بخشی به تخصیص مجوزهای تردد ماهانه و سوخت و کاهش مراجعات مکرر مالکین برای اثبات وضعیت شناور در آینده را برای جامعه صیادی استان در پی خواهد داشت.
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