به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع پزشکی در بیمارستان شفا اعلام کردند شمار شهدای حملات هوایی رژیم صهیونیستی به چند واحد مسکونی در شهر غزه به ۹ نفر افزایش یافته است.

این حملات مناطق مختلفی از شهر غزه را هدف قرار داد؛ از جمله یک واحد مسکونی متعلق به خانواده «لبد» در خیابان المخابرات در شمال غرب شهر غزه که بر اثر آن ۵ نفر به شهادت رسیدند.

در حمله‌ای دیگر به یک واحد مسکونی در برج «السلام ۱» در محله تل‌الهوا در غرب شهر غزه، ۲ نفر شهید و شماری دیگر زخمی شدند که حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

همچنین در حمله رژیم اشغالگر به خانه‌ای متعلق به خانواده «مهنا» در اردوگاه الشاطئ در غرب شهر غزه، چند نفر از جمله دو زن زخمی شدند.

منابع فلسطینی همچنین از حمله به یک واحد مسکونی در منطقه ابواسکندر در محله شیخ رضوان و وقوع آتش‌سوزی در یک آپارتمان در منطقه ابوالامین خبر دادند.

گزارش‌ها حاکی است بالگردهای رژیم صهیونیستی چندین نقطه در شهر غزه را هدف قرار داده‌اند.

نوزاد ۴۰ روزه در حمله اسرائیل به چادرهای آوارگان غزه مادرش را از دست داد

نوزاد ۴۰ روزه فلسطینی به نام «محمد الخطیب» در پی حمله رژیم اشغالگر صهیونیستی به چادرهای آوارگان در غزه، مادرش را از دست داد و پایش قطع شد.

این نوزاد که تنها چند هفته از تولدش می‌گذرد، اکنون با جسمی زخمی و بدون آغوش مادر، شاهد کوچکی بر فاجعه‌ای است که بسیار بزرگ‌تر از عمر اوست.