شمار شهدای جنگ غزه به ۷۲۹۴۵ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در گزارش آماری روزانه خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۳ شهید و ۳۵ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه بیان کرد که شماری از قربانیان همچنان زیر آوار و در مسیرها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی تاکنون به دلیل شرایط میدانی قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۳۶ نفر شهید و ۲ هزار و ۹۰۳ نفر زخمی شده‌اند و پیکر ۷۸۱ شهید نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که آمار کلی قربانیان از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۹۴۵ شهید و ۱۷۳ هزار و ۱۱ مجروح رسیده است.