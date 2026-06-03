واکنش جهاد اسلامی به تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیهای شدیداللحن، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به نقض مستمر توافق آتشبس در نوار غزه و ارتکاب جنایات خود در کرانه باختری ادامه میدهد.
این جنبش در بیانیه خود تأکید کرد: اشغالگر اسرائیلی با بمبارانهای مداوم، هدف قرار دادن غیرنظامیان و ارتکاب کشتار علیه مردم ما، به نقض توافق آتشبس در نوار غزه ادامه میدهد که این اقدام نقض آشکار تمامی قوانین و هنجارهای بینالمللی است.
جهاد اسلامی افزود:حملات امروز منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از شهروندان در نتیجه عملیات بمباران و تخریب سازمانیافتهای شد که مناطق مختلف نوار غزه را هدف قرار داده است. این اقدامات در ادامه جنایات نسلکشی علیه مردم ما و تداوم محاصره انسانی نوار غزه صورت میگیرد.
این بیانیه همچنین به وضعیت کرانه باختری اشغالی پرداخت و اعلام کرد: در کرانه باختری اشغالی، مقامات اشغالگر به اجرای سیاست الحاق از طریق گسترش شهرکسازی ادامه میدهند. به طوری که به اصطلاح کمیته عالی منطقهای برنامهریزی وابسته به اشغالگران، ساخت ۲۱۶۲ واحد شهرکسازی جدید را در تعدادی از شهرکها در شمال و جنوب کرانه باختری تأیید کرده است. این گام با هدف تحکیم الحاق کرانه باختری و یهودیسازی آن صورت میگیرد.
جنبش جهاد اسلامی تأکید کرد: این جنایات مستمر، کشورهای ضامن، نهادهای حامی، و سازمانهای بینالمللی و حقوق بشری را ملزم میکند تا به مسئولیتهای قانونی، انسانی و اخلاقی خود عمل کرده و اقدامات فوری و ملموسی را برای توقف تجاوزات و جنایات رژیم غاصب و تضمین پایبندی کامل به مفاد توافق آتشبس در نوار غزه اتخاذ کنند.
در پایان بیانیه آمده است: همچنین، این اقدامات ایجاب میکند که برای توقف سیاستهای شهرکسازی و توسعهطلبانه و اقدامات یکجانبهای که سرزمینهای اشغالی فلسطین در کرانه باختری را هدف قرار دادهاند، فورا وارد عمل شده و به جنایات مستمر اشغالگران پایان داده و جنایتکاران جنگی این رژیم را تحت پیگرد قرار دهند.
این در حالی است که منابع پزشکی در بیمارستان شهدای الاقصی گزارش دادند که چهار تن از زخمیهای حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به اردوگاه المغازی، به شهادت رسیدند. دو تن از شهدا برادر هستند.
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