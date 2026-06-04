رهبر انقلاب: درک و شناخت امام (ره) چراغ راه آینده ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت سی و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی در حرم مطهر امام راحل توسط حجت‌الاسلام حاج علی اکبری قرائت شد.

بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

ملت ایران با بعثت تازه خود در کنار جبهه مقاومت مایه مباهات ملت‌های آزاده شده است.

قیام لله زیربنای مکتب امام است.

سند افتخار زندگی امامین انقلاب تأسی به حضرت علی (ع) بوده است.

درک و شناخت امام (ره) چراغ راه آینده ایران اسلامی است.

خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید آمادگی ملت را کشف و احیا نمودند.

رهبر شهید چهارده خرداد را به فرصت میثاق سالیانه ملت با امام خمینی (ره) تبدیل کرده است.

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