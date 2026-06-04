دشمن با پمپاژ تردید در میان ملت به دنبال کم کردن تاب آوری مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد توحیدی راد شامگاه پنج‌شنبه در تجمعات شبانه مردم انقلابی شهرک ۲۲ بهمن کاشان با اشاره به مجاهدت های مردم و ملت ایران از ابتدای انقلاب تاکنون اظهار کرد: یکی از مهمترین مولفه های مقاومت مردم سلحشور ایران ولایت فقیه و شخص رهبر معظم انقلاب است.

وی با اشاره به اینکه رهبر شهید انقلاب در زمان حیات خود از ابتدای ریاست جمهوری تا زمان شهادت هیچ بهره ای از مال دنیوی نداشتند، ابراز کرد: در واقع به جرات می‌توان گفت رهبر شهید از ابتدای انقلاب با هیچ بهره ای از مال دنیوی در مناصب حساس کشور بودند و در نهایت با هیچ مال و اموالی از دنیا به شهادت رسیدند.

رئیس سابق و عضو کنونی شورای استان اصفهان با اشاره به اینکه مقاومت در کل منطقه به یک مؤلفه مهم تبدیل شده است، تصریح کرد: شک نکنید که ایران و محور مقاومت در حال حاضر از جنگ رمضان قدرتمندتر است.

وی با اشاره به اینکه دشمن در ابتدای جنگ رمضان با سودای فتح چند روزه ایران پا به عرصه این جنگ گذاشت، خاطرنشان کرد: دشمن آمریکایی-صهیونی همانند همیشه اشتباه محاسباتی کرد و هیچ وقت فکر نمیکرد مردم دلیر ایران بیش از سه ماه هر شب داخل خیابان و میدان حضور پرشور و گسترده داشته باشند.

توحیدی راد گفت: دشمن بعد از شکست نظامی با اعمال جنگ ترکیبی در حال حاضر به دنبال کم کردن تاب آوری مردم و ملت بزرگ جمهوری اسلامی است ولی باز هم هیچ نتیجه ای جز شکست نصیب دشمن نمی شود چراکه ملت ایران با تاسی از امام حسین(ع) آموخته اند که در مقابل هیچ ظلمی کوتاه نیایند و مقاومت کنند.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه افزود: دشمن آمریکایی-صهیونی غیرقابل اعتماد و عهدشکن است چراکه دو بار در هنگام مذاکرات به کشور ما حمله و جنایت کردند که فاجعه مدرسه میناب فقط یک جنایت آنهاست که بیش از ۱۶۸ دانش آموز دختر و پسر بی‌گناه در این مدرسه به شهادت رسیدند.

رئیس سابق و عضو کنونی شورای استان اصفهان با اشاره به اینکه وظیفه ما در حال حاضر تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب است، گفت: مسئولین و تصمیم گیرندگان کشور هم باید به تبعیت و همانند مردم ولایتمداری و ولایت پذیری خود را در اطاعت محض از اوامر رهبر عزیز انقلاب نشان دهند و تمام توان خود را در عرصه خدمت به مردم نشان دهند.

وی با اشاره به اینکه آینده جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر روشن تر از هر زمان دیگر است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در حمایت از همپیمانان خود در منطقه به خصوص حزب الله قهرمان هیچ تردیدی به خود راه نداده و نمی دهد و در قرارداد احتمالی پایان جنگ باید تمام جبهه ها از جمله لبنان گنجانده شود.