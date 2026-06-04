جمهوری اسلامی به برکت ولایت به ابرقدرتی در جهان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی ماندگاری امروز پنجشنبه در مراسم سیوهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در مصلی المهدی بیرجند با بیان اینکه اسلام یعنی ولایت و امامت و امام خمینی(ره) پرچمدار ولایت بود، اظهار کرد: ولایت در واقع مربیگری جامعه است و امام که مربی جامعه به شمار میرود، همواره در کنار مردم حضور دارد.
وی تصریح کرد: ولی، امتی را فرماندهی میکند که استکبار جهانی را خوار و ذلیل میکند و به همین دلیل غدیر، روز اکمال دین است و دشمن نیز این موضوع را به خوبی دریافته و درصدد مقابله با آن برآمده است.
وی تأکید کرد: امام خمینی(ره) در عصر حاضر پرچمدار ولایت فقیه بود و پرچم ولایت را در مسیر غدیر برافراشت.
به گفته حجتالاسلام ماندگاری، خداوند پاکترین افراد جامعه را به عنوان ولی تعیین میکند؛ همانگونه که امام خمینی(ره) توانست پرچم ولایت را برافراشته نگه دارد.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: با وجود اینکه مردم ایران در ابتدای رهبری، هنوز تصویر و صدای رهبر جدید را نشنیده بودند، اما از آنجا که ولایت فقیه تداوم ولایت الهی است، ولایت ایشان را پذیرفتند و ولایت، ارتباط انسان با خداوند را برقرار میکند.
حجتالاسلام ماندگاری در ادامه اظهار کرد: با استمرار پایداری مردم و پیروی از ولایت، آمریکا و اسرائیل نیز در آینده نابود خواهند شد.
وی یادآور شد: امروز اگر اربعین به اجتماع میلیونی تبدیل شده و فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و دفاع از مستضعفان جهانی شده است، به برکت پرچم ولایت است.
حجتالاسلام ماندگاری تصریح کرد: کار ولایت فقیه، تربیت مدافعان ولایت است و امام خمینی(ره) مردم ایران را برای دفاع از ولایت به خوبی تربیت کرد.
وی متذکر شد: با وجود همه توطئههای دشمن طی بیش از پنج دهه گذشته، ایران اسلامی هر روز قدرتمندتر از گذشته شده است و با مدیریت تنگه هرمز باید انتقام شهدا گرفته شود تا به دنیا نشان دهیم جبهه مقاومت یکپارچه است و دشمن حق تعرض به هیچیک از اعضای آن را ندارد.
حجتالاسلام ماندگاری تأکید کرد: جمهوری اسلامی به برکت ولایت فقیه به ابرقدرتی در جهان تبدیل شده و امروز مردم ایران در جهان از عزت بسیاری برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه برای اتمام حجت، با وجود بیاعتمادی به آمریکا، رهبر معظم انقلاب اجازه مذاکره محدود را دادهاند، اظهار کرد: افکار ما باید با ولیفقیه هماهنگ باشد، رنگ خدایی داشته و مطیع رهبری باشیم.
به گفته وی، ولایتمداری باید از جنس استقامت باشد، چرا که تا سختیهای پیش از ظهور چشیده نشود، شیرینیهای ظهور نیز درک نخواهد شد.
در ادامه این مراسم، یکی از مداحان اهلبیت(ع) به مداحی پرداخت و شرکتکنندگان نیز با سر دادن شعارهای «اللهاکبر»، «یا حیدر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» با مشتهای گرهکرده، ضمن تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، بیزاری خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.
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