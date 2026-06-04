شکست نامزد مورد حمایت ترامپ در انتخابات مقدماتی فرمانداری آیووا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عکاظ، در یک اتفاق غیرمنتظره برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، رندی فنسرا، نماینده جمهوریخواه، در انتخابات مقدماتی روز سهشنبه، نامزدی فرمانداری آیووا را از دست داد. با وجود حمایت ترامپ از فنسترا در روز جمعه و توصیف او به عنوان یکی از قویترین حامیانش، فیسترا از رقیبش، زک لان، کشاورزی که اخیراً وارد سیاست شده و یک فرد خارجی محسوب میشود، شکست خورد. لان با ۳۷.۸ درصد آرا در مقایسه با ۳۷ درصد فنسترا، با اختلاف کمتر از یک درصد، پیروز شد.
این شکست، سوالاتی را در مورد حمایت ترامپ مطرح میکند. شکست فنسترا به عنوان یک شگفتی گسترده و به عنوان یک عقبگرد نادر برای تسلط ترامپ در رقابتهای نامزدی جمهوریخواهان توصیف شد، زیرا فنسترا توسط محافظهکاران آیووا به عنوان نامزد اصلی دیده میشد.
زک لان، کشاورز آیووا و فعال سیاسی محافظهکار مرتبط با جنبش MAGA، کارزار انتخاباتی خود را بر شعار اول آیووا متمرکز کرد و بر مبارزه با نرخ بالای سرطان، حمایت از مزارع خانوادگی و محدود کردن مهاجرت تأکید داشت. این امر به او اجازه داد تا رأیدهندگانی را که به دنبال چهرهای جدید در خارج از واشنگتن بودند، جذب کند.
این شکست، پس از پیروزیهای متوالی نامزدهای مورد حمایت رئیس جمهور در انتخابات مقدماتی در چند هفته گذشته، سوالاتی را در مورد محدودیتهای نفوذ ترامپ در پایگاه سنتی جمهوریخواهان او مطرح کرد.
حمایت ترامپ به عنوان یک عامل تعیینکننده در بسیاری از انتخابات مقدماتی جمهوریخواهان تلقی میشد، به طوری که حمایت او از نامزدهای وفادار در ماه گذشته به کنار زدن نمایندگان فعلی، یک عضو مجلس نمایندگان و قانونگذاران ایالتی که رئیس جمهور آنها را به اندازه کافی وفادار نمیدانست، کمک کرد.
بنابراین، هنگامی که فنسترا هفته گذشته حمایت ترامپ را برای فرمانداری دریافت کرد، به نظر میرسید که این حمایت، تقویتی بسیار مورد نیاز برای کمک به او در غلبه بر چهار نامزد دیگر در انتخابات مقدماتی است.
با این حال، ناظران خاطرنشان کردند که او یک کمپین کمفروغ را اداره کرده و نتوانسته با پایگاه محافظهکاران ایالت ارتباط برقرار کند.
سایر تحلیلگران استدلال کردند که حمایت ترامپ خیلی دیر صورت گرفته است تا به او زمان کافی برای بهرهبرداری از آن یا جلب توجه به آن را بدهد.
امیدهای دموکراتها دوباره زنده شده است
این نتیجه ، امیدهایی را در میان دموکراتها برانگیخته است که آن را فرصتی بالقوه برای پیروزی در رقابتهای فرمانداری آیووا میدانند. این حزب، راب سند، حسابرس کل ایالت، را به میدان فرستاده است که در حال اداره یک کمپین با بودجه خوب برای جانشینی فرماندار کیم رینولدز است که به دنبال انتخاب مجدد نیست. از سال ۲۰۰۶ هیچ دموکراتی در رقابتهای فرمانداری آیووا پیروز نشده است.
پیروزی جاش تورک، نامزد دموکراتها در انتخابات مقدماتی سنای آیووا، نیز این امیدها را افزایش داده است، زیرا او تجربه پیروزی در حوزههای انتخاباتی سنتی جمهوریخواهان را دارد.
او در انتخابات برای جانشینی سناتور جمهوریخواه جونی ارنست، که پس از دو دوره حضور در سنا بازنشسته میشود، با اشلی هنسون، نماینده جمهوریخواه، روبرو خواهد شد.
دموکراتها برای کسب اکثریت باید کرسیهای سنای خود را حفظ کنند و حداقل چهار کرسی جمهوریخواهان را به دست آورند.
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