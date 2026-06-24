  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۸

پیروزی نامزد فلسطینی‌تبار در انتخابات مقدماتی مجلس سنای ایالت نیویورک

پیروزی نامزد فلسطینی‌تبار در انتخابات مقدماتی مجلس سنای ایالت نیویورک

فعال فلسطینی‌تبار آمریکایی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای کرسی مجلس سنای ایالت نیویورک بر رقیب خود «استیون راگا» پیروز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، عبیر قواس، فعال فلسطینی‌تبار آمریکایی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای کرسی مجلس سنای ایالت نیویورک از حوزه ۱۲ در منطقه کویینز پیروز شد.

عبیر قواس در این رقابت توانست بر رقیب خود «استیون راگا» پیشی بگیرد و پیروزی مهمی را در مسیر انتخابات عمومی آینده به دست آورد.

این پیروزی از آن جهت اهمیت دارد که انتخابات عمومی قرار است در ماه نوامبر برگزار شود و حوزه انتخابیه ۱۲ از پایگاه‌های اصلی حزب دموکرات در ایالت نیویورک به شمار می‌رود.

وی از چهره‌های فعال اجتماعی با اصالت فلسطینی است و کارزار انتخاباتی خود را بر محور مسائلی مانند مسکن، عدالت اجتماعی و حقوق مهاجران پیش برده بود.

کد مطلب 6869525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها