به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، عبیر قواس، فعال فلسطینی‌تبار آمریکایی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای کرسی مجلس سنای ایالت نیویورک از حوزه ۱۲ در منطقه کویینز پیروز شد.

عبیر قواس در این رقابت توانست بر رقیب خود «استیون راگا» پیشی بگیرد و پیروزی مهمی را در مسیر انتخابات عمومی آینده به دست آورد.

این پیروزی از آن جهت اهمیت دارد که انتخابات عمومی قرار است در ماه نوامبر برگزار شود و حوزه انتخابیه ۱۲ از پایگاه‌های اصلی حزب دموکرات در ایالت نیویورک به شمار می‌رود.

وی از چهره‌های فعال اجتماعی با اصالت فلسطینی است و کارزار انتخاباتی خود را بر محور مسائلی مانند مسکن، عدالت اجتماعی و حقوق مهاجران پیش برده بود.