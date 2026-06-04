به گزارش خبرنگار مهر، شهر کرمان بار دیگر در آستانه رخدادی عظیم و معنوی قرار گرفته است؛ رخدادی که نه تنها یک جشن، بلکه جلوهای از وفاداری، عشق، همدلی و بیعت دوباره با امیرالمؤمنین علی(ع) است.
امروز پنجشنبه در روزی که عطر عید سعید غدیر خم فضای دلها را معطر کرده است، مردم مؤمن و ولایتمدار کرمان خود را برای حضور در «مهمانی کیلومتری غدیر» آماده میکنند؛ آیینی باشکوه که با شعار پر معنای «غدیر، میثاق امت با ولایت» برگزار خواهد شد.
این مراسم عظیم امروز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ تا ۲۲، در مسیر حدفاصل بلوار آزادگان تا میدان آیینی کوثر شهر کرمان برگزار میشود و پیشبینی میشود هزاران نفر از عاشقان اهلبیت(ع) و دلدادگان ولایت، در این مسیر نورانی گرد هم آیند تا بار دیگر صحنهای از شکوه ایمان و ارادت را در تاریخ این دیار ثبت کنند.
«مهمانی کیلومتری غدیر» تنها یک برنامه مناسبتی نیست؛ این اجتماع بزرگ، نمایش همبستگی یک امت با حقیقت ولایت و تجلی عشق مردمی است که غدیر را نه یک واقعه تاریخی، بلکه پیمان زنده و جاری در متن زندگی خود میدانند.
مردمی که هر ساله با حضور پر شور و خالصانه خود، نشان میدهند که غدیر همچنان زنده است و پیام آن، در قلبها و کوچهها و خیابانهای این سرزمین جریان دارد.
در فراخوان منتشرشده برای این مراسم آمده است: «همه میآییم برای بیعت، میآییم به عشق مولایمان؛ پس وعده دیدار ما مهمونی کیلومتری غدیر.»
این جمله، خلاصهای از روح حاکم بر این رویداد بزرگ است؛ روحی سرشار از محبت، اخلاص، عهد، و ارادت به ساحت امیرالمؤمنین(ع) که دلهای مؤمنان را به حرکت در میآورد و مردم را از جایجای شهر کرمان به این میعادگاه نور و ولایت فرا میخواند.
بیتردید، حضور خانوادهها، جوانان، کودکان، هیئتهای مذهبی، گروههای مردمی و خادمان فرهنگی در این آیین باشکوه، جلوهای کمنظیر از شور حسینی و شعور علوی را در کرمان رقم خواهد زد؛ حضوری که نه فقط یک شرکت در مراسم، بلکه بیان یک باور عمیق و ریشهدار پیوند با ولایت، غدیر و تداوم راه حق است.
امروز مهمانی کیلومتری غدیر، فرصتی است برای آنکه مردم کرمان بار دیگر با صدای بلند اعلام کند که غدیر، فقط یک یادمان تاریخی نیست، بلکه میثاقی است که در قلب مؤمنان زنده است؛ میثاقی که با هر قدم، هر لبخند، هر پرچم و هر ذکر، تازه میشود و استواری خود را به نمایش میگذارد.
از عموم مردم مؤمن و ولایتمدار دعوت شده است تا با حضور در این آیین بزرگ، در کنار یکدیگر، روزی به یاد ماندنی و سرشار از نور، شور و عشق به ولایت را رقم بزنند؛ روزی که کرمان را به صحنهای عظیم از شکوه غدیر و شکوفایی ارادت بدل خواهد کرد.
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