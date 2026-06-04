به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی سعیدی ظهر پنجشنبه در سی‌وهفتمین سالگرد بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) که در مصلی رشت برگزار شد، ضمن گرامیداشت دهه امامت و ولایت و ایام ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی و سالروز آغاز امامت رهبر شهید و قیام خونین ۱۵ خرداد به عنوان نقطه عطف حرکت انقلاب، اظهار کرد: تدبیر خداوند متعال برای اداره هستی، با اداره انسان متفاوت است.

وی هستی را شامل جماد، نبات، حیوان و فیزیک انسان دانست و افزود: تدبیر خداوند درباره خلقت عالم هستی متفاوت از اداره امور انسان است، زیرا صفر تا صد خلقت و هدایت عالم هستی در اختیار خداست.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، هدایت الهی در عالم هستی را به سه دسته تکوینی، غریزی و حسی تقسیم کرد و ادامه داد: اداره انسان به دو بخش خدا و مردم تقسیم می‌شود؛ یعنی خدا تنها قانونگذار در نظام خلقت بوده و رهبر و قانون را انتخاب می‌کند. قانونگذاری پیامبران و ائمه معصومین(ع) نیز ذیل قوانین خدا و به اذن خداست.

نقش مردم در تولید قدرت؛ نه تولید ولایت

حجت‌الاسلام سعیدی با اشاره به خطبه غدیر، به نقش مردم در اداره انسان اشاره و خاطرنشان کرد: کلمه «ولی» در عبارت «مَنْ کُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلاَهُ» به معنی سرپرستی و حکومت است. خداوند متعال همه ۱۲۴ هزار پیامبر و ۱۲ امام را انتخاب و تعیین فرموده؛ این در حالی است که پیامبر(ص) در خطبه غدیر، هر ۱۲ امام را نام می‌برد و ۲۲ بار درباره آخرین ذخیره الهی سخن به میان می‌آورد.

وی خطبه غدیر را چشم‌انداز آینده بشریت دانست که کلمه «مهدی» چهار بار در آن تکرار شده و تأکید کرد: حق حاکمیت در کنار قدرت حاکمیت قرار دارد، زیرا حق حاکمیت با خداست، اما قدرت حاکمیت با مردم است.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، پیامبر الهی را شرط لازم برای تشکیل حکومت دینی دانست و تصریح کرد: حکومتی که با پیامبر الهی، امام معصوم و ولی فقیه نباشد، طاغوت است و لذا حکومت در عصر نبوت با محوریت پیامبر، در عصر امامت با محوریت امام معصوم و در عصر غیبت با محوریت ولی فقیه شکل می‌گیرد.

وی رهبری الهی، شریعت و مردم را سه ضلع حکومت دینی دانست و بیان کرد: مردم در قاعده این مثلث قرار دارند و باید به دو ضلع دیگر متصل شوند؛ در واقع نقش مردم در تولید قدرت است؛ نه تولید ولایت.

حجت‌الاسلام سعیدی با بیان اینکه رأی مردم معاویه فاسد را عادل نمی‌کند، افزود: فاصله گرفتن مردم از مولا علی(ع) فقط قدرت را از او می‌گیرد و ولایت او برقرار است؛ چه با رأی مردم، چه بدون رأی مردم. رأی به علی، رأی به حجت خدا و دادن قدرت به امام معصوم است.

تفاوت انقلاب اسلامی در مردم است

وی با اشاره به تفاوت ملت ایران با مردم عصر نبوت و عصر امامت، اضافه کرد: ملت ایران تجربیات تلخ تاریخ انبیا و اولیای الهی را تکرار نکردند. وقتی یک ملت به رهبرش پیوند بخورد، بزرگترین فرعون را نابود خواهد کرد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، پیروی از امام خمینی(ره) و پیروزی انقلاب را اولین جام طلایی ملت ایران دانست که در برابر بشریت بالای سر رفت و اظهار کرد: دومین جام طلایی ملت ایران در تثبیت رهبریِ بعد از امام بود، یعنی مردم اطاعت از امام خامنه‌ای را اطاعت از امام خمینی(ره) معنا کردند. اگر مردم عصر پیامبر(ص) به تثبیت رهبریِ مولا علی(ع) کمک می‌کردند، دین اسلام جهانی می‌شد.

حجت‌الاسلام سعیدی، سومین جام طلایی ملت ایران را بعد از شهادت رهبر انقلاب و تثبیت رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای(دامت برکاته) دانست و تأکید کرد: ملت ایران مایه افتخار هستند.

ایستادگی ۹۰ شب ملت ایران رمز ماندگاری انقلاب

وی با اشاره به ایستادگی بیش از ۹۰ شب ملت ایران در خیابان، متذکر شد: تفاوت انقلاب ما با انقلاب عصر پیامبر در رهبری نیست، بلکه در مردم است، زیرا مردم هم نقش عقب‌نشینی و تسلیم دارند و هم نقش ایستادگی و مقاومت و این دو نقش، انقلاب اسلامی ایران را متفاوت می‌کند.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا با اشاره به حوادث رخ داده در طول ۴۷ سال انقلاب، از جنگ تحمیلی و نفوذ و فتنه گرفته تا جنگ ۱۲ روزه و کودتای داخلی و جنگ رمضان، اضافه کرد: هر کدام از این حوادث می‌تواند هر کشوری را زیر و رو کند، اما ماندگاری انقلاب اسلامی ایران به خاطر حضور مردم است.

وی با بیان اینکه امروز به اذعان همه اندیشمندان و صاحب‌نظران و مردم جهان و نظرسنجی‌های انجام شده از طریق هوش مصنوعی درباره جنگ رمضان، پیروزی از آن ملت ایران است، خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد مردم جهان، ایران را پیروز این جنگ می‌دانند و ۷۵ درصد ملت‌های مسلمان نیز از ایران به عنوان پیروز قطعی یاد می‌کنند.

حجت‌الاسلام سعیدی با بیان اینکه ایران اسلامی در برابر دو قدرت مستکبر جهانی ایستاده است، تصریح کرد: حرکت همگان بر محوریت رهبری، رمز پیروزی نهایی است. پیوند مردم و رهبری، اکسیر پیروزی و هزینه تسلیم، هزار برابر مقاومت است.