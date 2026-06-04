مرجان ساتراپی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، مرجان ساتراپی انیماتور و کارگردان ایرانی- فرانسوی نامزد جایزه اسکار، در ۵۶ سالگی درگذشت.

در بیانیه‌ای که از سوی دوستان نزدیک و خانواده او که ۳ ژوئن درگذشت، منتشر شده، آمده است: «مرجان ساتراپی کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگی‌اش، از غم و اندوه درگذشت.» همسر ساتراپی، ریپا، تهیه‌کننده، بازیگر و فیلمنامه‌نویس، ۸ آوریل ۲۰۲۵ درگذشت.

ساتراپی که از اوایل دهه ۱۹۹۰ در فرانسه زندگی می‌کرد، در رشت متولد شد، در تهران بزرگ شد و در کودکی در دبیرستان فرانسوی تحصیل کرد.

آخرین فیلم او کمدی سیاه «پاریس عزیز» بود که در آن چندین نفر از ساکنان قدیمی شهر با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. مونیکا بلوچی، رشدی زم، الکس لوتز و آندره دوسولیه در این فیلم بازی کردند.