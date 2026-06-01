دختر مستندساز تونی کرتیس درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، دختر تونی کرتیس و جنت لی که بازیگر سینما و تلویزیون و نیز مستندساز بود، از دنیا رفت.
جیمی لی کرتیس، خواهر کوچکتر وی با اعلام این خبر در شبکههای اجتماعی نوشت وی در خانهاش و در آرامش درگذشت و از وی به عنوان بازیگری با استعداد یاد کرد که عاشق خانواده، طبیعت، موسیقی، صرفهجویی، سفر، فیسبوک و پوکمون گو بود.
کلی کرتیس که درباره علت درگذشتش توضیحی داده نشده، در فیلم «مکانهای تجاری» (۱۹۸۳) در نقشی کوچک در کنار خواهرش ظاهر شد و در فیلم کمدی آلمانی «چوبهای جادویی» (۱۹۸۷) و فیلم ترسناک ایتالیایی «دختر شیطان» (۱۹۹۱) به نویسندگی و تهیهکنندگی داریو آرجنتو بازی کرد.
وی همچنین در فصل اول سریال «نگهبان» (۱۹۹۶-۱۹۹۹) شبکه UPN، نقش ستوان کارولین پلامر را ایفا کرد و در قسمتهایی از سریالهایی مانند «برابرساز»، «شکارچی»، «تعقیب ابریشم»، «پیشتازان فضا: نهمین فضای عمیق» و «قضاوت ایمی» حضور پیدا کرد.
کلی لی کرتیس که در ۱۷ ژوئن ۱۹۵۶ در سانتا مونیکا متولد شد، اولین بار با بازی در فیلم ماجراجویی «وایکینگها» (۱۹۵۸) که والدینش بازیگران آن بودند، جلوی دوربین رفت.
وی سال ۱۹۷۲ در رشته بازرگانی فارغالتحصیل شد و به عنوان دلال سهام کار کرد و پس از آن به موسسه تئاتر لی استراسبرگ رفت و بازیگری خواند. او که عضو انجمن بازیگران بود، سال ۱۹۸۲ در نمایش «شب بخیر بگو، گریسی» روی صحنه ظاهر شد.
وی همچنین مستند «جتهای ماربی میروند» را در سال ۲۰۱۸، درباره یک تیم دو و میدانی دبیرستانی استرالیایی، کارگردانی کرد و به عنوان دستیار خواهرش در فیلمهای «جمعه عجیب و غریب» (۲۰۰۳)، «کریسمس با کرنکها» (۲۰۰۴) و «دوباره تو» (۲۰۱۰) کار کرد.
والدین او که سال ۱۹۵۱ ازدواج کرده بودند، سال ۱۹۶۲ از هم جدا شدند و پس از آن مادرش با رابرت برانت، سرمایهگذار، ازدواج کرد و این زندگی مشترک تا زمان مرگ لی در سال ۲۰۰۴ در سن ۷۷ سالگی؛ ادامه داشت.
تونی کرتیس که ۶ بار ازدواج کرده بود و در سال ۲۰۱۰ در سن ۸۵ سالگی درگذشت، برای بازی در فیلم «سرکشها» (۱۹۵۸) نامزد اسکار شد و در فیلمهای کلاسیکی مانند «بوی شیرین موفقیت» (۱۹۵۷) و «بعضیها داغشو دوست دارند» (۱۹۵۸) بازی کرد. جانت لی هم برای بازی در فیلم «روانی» (۱۹۶۰) نامزد اسکار شد و در فیلمهای «نشانی از شر» (۱۹۵۸) و «کاندیدای منچوری» (۱۹۶۲) نیز بازیهای به یاد ماندنی داشت.
جیمی لی کرتیس هم برای بازی در فیلم «همه چیز، همه جا، همه با هم» (۲۰۲۲) برنده جایزه اسکار شد.
کلی با همسر دومش، جان مارش، فیلمساز، تهیهکننده و استاد بازنشسته کالج نوادای جنوبی شرکت تولید مستند «لیبرتی فیلمز» را تاسیس کردند.
