مارسیا لوکاس تدوینگر اسکاری «جنگ ستارگان» از دنیا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مارسیا لوکاس، تدوینگری که برای تدوین «جنگ ستارگان» برنده جایزه اسکار شد و چندین فیلم تأثیرگذار دهه ۱۹۷۰ را شکل داد، به دلیل ابتلا به سرطان از دنیا رفت. او ۸۰ ساله بود.

وی که فیلمی را تدوین کرد که به کارگردانی همسر سابقش جورج لوکاس ساخته شده بود، تدوینگر مشترک «گرافیتی آمریکایی» جورج لوکاس هم بود و برای آن نامزدی اسکار را کسب کرد و سپس برای تدوین «جنگ ستارگان» جایزه اسکار را از آن خود کرد. او همچنین تدوینگر «بازگشت جدای» و همچنین «آلیس دیگر اینجا زندگی نمی‌کند»، «راننده تاکسی» و «نیویورک، نیویورک» مارتین اسکورسیزی بود.

او نقش مهمی در کمک به شوهرش برای شکل‌دهی به فیلم‌های «جنگ ستارگان» ایفا کرد. مایکل کامینسکی در کتاب خود با عنوان «تاریخ پنهان جنگ ستارگان» نوشت: «مارسیا همراه بسیاری از دوستان جورج، شخصیت‌ها و صحنه‌ها را نقد می‌کردند و لوکاس فیلمنامه را به این شکل نوشت. مارسیا همیشه از جنگ ستارگان انتقاد می‌کرد، اما او یکی از معدود افرادی بود که لوکاس با دقت به حرف‌هایش گوش می‌داد، زیرا می‌دانست که او مهارتی در خلق شخصیت‌های قوی دارد.»

مارک همیل در مصاحبه‌ای گفته بود: به یقین می‌دانم که مارسیا لوکاس مسئول متقاعد کردن جورج برای نگه داشتن برخی صحنه‌های به یاد ماندنی فیلم بود.

مارسیا لو گریفین در هالیوود شمالی بزرگ شده بود و قبل از گذراندن دوره کارآموزی در انجمن تدوینگران، به عنوان کتابدار فیلم شروع به کار کرد. او زمانی که برای کار با تدوینگر افسانه‌ای ورنا فیلد استخدام شد، با جورج لوکاس که او هم کارآموز بود، آشنا شد و سال ۱۹۶۹ با وی ازدواج کرد و به عنوان دستیار تدوینگر در اولین فیلم بلند او، «THX 1138»، کار کرد.

ازدواج این ۲ سال ۱۹۸۳ به پایان رسید و مارسیا پس از آن با تام رودریگز مدیر تولید اسکای‌واکر رنچ ازدواج کرد.