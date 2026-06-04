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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

آیت‌الله سیستانی: فقدان آیت‌الله الفیاض خسارتی جبران‌ناپذیر است

آیت‌الله سیستانی: فقدان آیت‌الله الفیاض خسارتی جبران‌ناپذیر است

آیت‌الله سیستانی مرجع عالیقدر دینی در پیامی، ارتحال آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق الفیاض را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز،آیت الله سیستانی در پیامی به مناسبت ارتحال آیت الله الفیاض ضمن اشاره به جایگاه برجسته و دهه‌ها مجاهدت علمی این مرجع عالیقدر در حوزه علمیه نجف اشرف، فقدان این ایشان را خسارتی سنگین و خلأیی بزرگ برای جهان اسلام توصیف کردند.

در متن پیام آیت الله سیستانی آمده است: با اندوه و تأسف فراوان، خبر رحلت برادرگرامی مرجع دینی، آیت‌الله شیخ محمد اسحاق الفیاض (رضوان الله علیه) را دریافت کردم.

در این پیام آمده است: آن بزرگ سفر کرده، از استوانه های درخشان و برجسته حوزه علمیه نجف اشرف در دهه‌های اخیر بودند که ویژگی بارز ایشان، تلاش‌های خالصانه در خدمت به علم و اهل علم از طریق تألیف، تدریس و دیگر مجاهدت‌های علمی بود.

آیت الله سیستانی در این پیام تاکید کرده است: از این رو، از دست دادن ایشان خسارتی سنگین و جانکاه است و خلأ بزرگی ایجاد می‌کند که پر کردن آن جز به لطف، عنایت و توجه خداوند متعال ممکن نخواهد بود.

ایشان تصریح کردند: اینجانب ضمن عرض تسلیت به مناسبت این مصیبت بزرگ به محضر حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه)، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم آن فقید سعید و عموم مؤمنان، از خداوند بلندمرتبه و توانا خواستارم که درجات ایشان را در بهشت برین متعالی و با اولیای خود، حضرت محمد (ص) و خاندان پاک و مطهرش محشور فرماید و به بازماندگان و دوستدارانشان صبر و آرامش عنایت کند.

کد مطلب 6850144

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