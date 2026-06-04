به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز،آیت الله سیستانی در پیامی به مناسبت ارتحال آیت الله الفیاض ضمن اشاره به جایگاه برجسته و دههها مجاهدت علمی این مرجع عالیقدر در حوزه علمیه نجف اشرف، فقدان این ایشان را خسارتی سنگین و خلأیی بزرگ برای جهان اسلام توصیف کردند.
در متن پیام آیت الله سیستانی آمده است: با اندوه و تأسف فراوان، خبر رحلت برادرگرامی مرجع دینی، آیتالله شیخ محمد اسحاق الفیاض (رضوان الله علیه) را دریافت کردم.
در این پیام آمده است: آن بزرگ سفر کرده، از استوانه های درخشان و برجسته حوزه علمیه نجف اشرف در دهههای اخیر بودند که ویژگی بارز ایشان، تلاشهای خالصانه در خدمت به علم و اهل علم از طریق تألیف، تدریس و دیگر مجاهدتهای علمی بود.
آیت الله سیستانی در این پیام تاکید کرده است: از این رو، از دست دادن ایشان خسارتی سنگین و جانکاه است و خلأ بزرگی ایجاد میکند که پر کردن آن جز به لطف، عنایت و توجه خداوند متعال ممکن نخواهد بود.
ایشان تصریح کردند: اینجانب ضمن عرض تسلیت به مناسبت این مصیبت بزرگ به محضر حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه)، حوزههای علمیه، بیت مکرم آن فقید سعید و عموم مؤمنان، از خداوند بلندمرتبه و توانا خواستارم که درجات ایشان را در بهشت برین متعالی و با اولیای خود، حضرت محمد (ص) و خاندان پاک و مطهرش محشور فرماید و به بازماندگان و دوستدارانشان صبر و آرامش عنایت کند.
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