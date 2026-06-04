پیام های تسلیت مقامات عراقی به مناسبت ارتحال آیت الله الفیاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، آیتالله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض، از مراجع عظام تقلید و ارکان حوزه علمیه نجف اشرف، پس از یک دوره بیماری در یکی از بیمارستانهای بغداد دار فانی را وداع گفت.
دفتر آیتالله العظمی فیاض با انتشار بیانیه ای به مناسبت ارتحال این مرجع بزرگ دینی تصریح کرد: ایشان عمر مبارک خود را در راه خدمت به دین حنیف، تدریس علوم اسلامی، تربیت علما و فضلا و همچنین نشر معارف اهلبیت (علیهمالسلام) و تبیین احکام شریعت مقدس سپری کرد.
در این بیانیه آمده است، فقدان این عالم ربانی به دلیل جایگاه علمی و دینی والا و آثار علمی ارزشمندی که از خود به یادگار گذاشت، ضایعهای بزرگ و جبرانناپذیر برای حوزههای علمیه و عموم مؤمنان به شمار میرود.
مقامات و شخصیت های عراقی از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس جریان حکمت ملی عراق به درگذشت این عالم برجسته واکنش نشان دادند.
در پی ارتحال ملکوتی حضرت آیتالله العظمی شیخ محمداسحاق الفیاض (قدسسره)، موجی از اندوه سراسر فضای سیاسی و مذهبی عراق را فرا گرفت و مقامات ارشد این کشور از جمله رئیسجمهور، نخستوزیر و شخصیت های سیاسی، در پیامهایی جداگانه این ضایعه دردناک را به جهان اسلام و مرجعیت عالی نجف اشرف تسلیت گفتند.
رئیسجمهور عراق: آیتالله العظمی فیاض از چهرههای درخشان حوزه علمیه بود که به حکمت و میانهروی شناخته میشد
نزار آمیدی رئیس جمهور عراق امروز پنجشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: با اندوه و تأسف فراوان، خبر رحلت مرجع عالیقدر دینی، حضرت آیتالله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض را دریافت کردیم.
در این پیام آمده است: این عالم بزرگوار عمر شریف خود را در راه خدمت به دین، علم و جامعه سپری کرد و زندگی پربرکت خویش را وقف ترویج ارزشهای اعتدال، تسامح و فضیلت، تربیت نسلهایی از علما و پژوهشگران و نقشآفرینی در تثبیت صلح پایدار و وحدت ملی کرد.
رئیس جمهور عراق در پیام خود تاکید کرد: آن فقید سعید، یک شخصیت برجسته علمی و معنوی و از چهرههای درخشان حوزه علمیه بود که به حکمت، میانهروی و موضعگیریهای دعوتکننده به همزیستی و برادری میان فرزندان میهن شناخته میشد.
ایشان همچنین میراث علمی و فقهی گرانبهایی از خود به یادگار گذاشت که به عنوان یک چراغ راه برای نسلهای آینده باقی خواهد ماند.
نزار آمیدی تصریح کرد: اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه دردناک به خانواده محترم ایشان، مرجعیت عالیقدر دینی در نجف اشرف، علما، طلاب حوزههای علمیه و تمامی آحاد ملت شریف عراق، یاد و خاطره مسیر پر از بخشش، فداکاری و خدمت به انسانیت این مرجع را گرامی میدارم و از درگاه خداوند متعال مسألت دارم که ایشان را مشمول رحمت واسعه و رضوان خویش قرار داده، در بهشت برین جای دهد و به دوستداران، شاگردان و بازماندگانشان صبر و آرامش عطا فرماید.
الزیدی: نقش آیتالله العظمی الفیاض در تقریب مذاهب و یاری آرمانهای عادلانه جهان اسلام فراموش نمیشود
علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: ارتحال مرجع عالیقدر، حضرت آیتالله العظمی شیخ محمداسحاق الفیاض (قدس سرّه الشریف) را به پیشگاه مرجعیت عالی دینی، ملت شریف عراق و عموم مسلمانان در سراسر جهان تسلیت عرض میکنیم.
الزیدی در پیام خود آورده است: با این فقدان دردناک، عرصه پژوهش، اجتهاد و علوم اسلامی یکی از چهرههای درخشان فقه و یکی از مراجع خود را از دست داد که ردپایی آشکار در سطح اندیشه و تدریس از خود به جا گذاشت و سهم بسزایی در اعتلای جایگاه والای حوزه علمیه شریف نجف اشرف بر اساس رویکرد و خط مشی بزرگ محمدی و مکتب اهلبیت رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) داشت.
نخست وزیر عراق تاکید کرد: ما گامهای ایشان را در تقریب مذاهب و صفوف مسلمانان و یاری رساندن به آرمانهای عادلانه جهان عرب و اسلام فراموش نمیکنیم.
الزیدی در پایان پیام خود آورده است: از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم که آن فقید بزرگوار را مشمول رحمت واسعه و رضوان خویش قرار دهد و به خانواده و دوستداران ایشان صبر و آرامش عطا فرماید.
نخستوزیر عراق همزمان با این پیام، سه روز عزای عمومی در کشورش اعلام کرد.
حکیم: آیتالله العظمی الفیاض صدای حکمت و اعتدال و مرجع مؤمنان در شئون مختلف دینی بودند
سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق در پیام تسلیت خود با استناد به حدیث شریف امام صادق (ع)، ارتحال این عالم ربانی و رکن استوار حوزه علمیه نجف اشرف را مصیبتی بزرگ و ضایعهای جبرانناپذیر برای امت اسلامی و حوزههای علمیه دانست و تصریح کرد: با اندوه و تأسف فراوان، خبر ارتحال مرجع بزرگ دینی، حضرت آیتالله العظمی شیخ محمداسحاق الفیاض (قدَّس الله سره الشریف) را دریافت کردم.
حکیم در پیام خود آورده است: ایشان از استوانههای حوزه علمیه نجف اشرف و از فقهای نامدار عصر خویش بودند که عمر با برکت خود را در راه خدمت به دین، مذهب و نشر علوم اهلبیت (علیهمالسلام) سپری کردند.
در این پیام تصریح شده است: آن فقیه سعید، مکتب علمی استواری را بنا نهاد و به جایگاه رفیعی در فقه و اصول دست یافت به طوری که هزاران تن از طلاب علوم دینی در محضر ایشان تلمذ کردند و با تألیفات ارزشمند و پژوهشهای عمیق خود، کتابخانه اسلامی را غنا بخشیدند و در تثبیت خط مشی اجتهاد و حفظ هویت و رویکرد اصیل حوزه علمیه ایفای نقش کردند. آن فقید راحل همواره اسوه زهد و تقوا، صدای حکمت و اعتدال و ملجأ و مرجع مؤمنان در شئون مختلف دینی بودند.
رئیس جریان حکمت ملی عراق در بخش پایانی پیام خود افزوده است: بیشک رحلت ایشان نهتنها خسارتی بزرگ برای حوزه علمیه نجف اشرف، بلکه مصیبتی سنگین برای همه امت اسلامی است؛ چرا که ایشان از جایگاه علمی و معنوی والایی برخوردار بود و نقشی برجسته در هدایت جامعه، تثبیت ارزشهای اصیل اسلامی و دفاع از آرمانهای امت در مقاطع مختلف داشتند.
حکیم افزوده است: اینجانب در این مصیبت دردناک، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به پیشگاه حضرت ولیعصر و امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، حوزههای علمیه نجف اشرف و دیگر کشورها و همچنین به خانواده گرامی، مقلدان، ارادتمندان و تمامی شاگردان و رهروان علم ایشان تقدیم میدارم و از درگاه خداوند متعال و بلندمرتبه مسئلت دارم آن فقید مکرّم را مشمول رحمت واسعه خویش قرار دهد و در بهشت برین مسکن گزیند و با محمد و آل طاهرینش محشور فرماید و به پاس خدماتی که به اسلام و مسلمانان ارائه داد، بهترین پاداش را به ایشان عنایت نماید و به بازماندگان و دوستدارانشان صبر و آرامش عطا فرماید.
واکنش سازمان ملل
سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه با صدور بیانیهای، ارتحال مرجع عالیقدر دینی عراق، حضرت آیتالله العظمی شیخ محمداسحاق الفیاض (قدسسره) را به مراجع عظام تقلید در عراق و ملت شریف این کشور تسلیت گفت.
سازمان ملل متحد با اتشار بیانیه ای اعلام کرد: این سازمان عمیقترین مراتب تسلیت و همدردی صادقانه خود را به مراجع دینی در عراق و ملت شریف عراق به مناسبت درگذشت مرجع بزرگ دینی، حضرت آیتالله العظمی محمداسحاق الفیاض ابراز میدارد.
این سازمان در پایان پیام خود آورده است: سازمان ملل متحد امیدوار است که میراث ماندگار این مرجع بزرگ در زمینه حکمت و اعتدال، الهامبخش نسلهای آینده باشد و از درگاه خداوند برای خانواده و دوستداران ایشان، صبر و آرامش مسئلت دارد.
تشریح مراسم تشییع پیکر آیت الله الفیاض
مراسم تشییع پیکر مطهر مرجع عالیقدر عراق، حضرت آیتالله العظمی شیخ محمداسحاق الفیاض (قدسسره) از صبح جمعه آغاز میشود.
بر اساس برنامه اعلامشده، پیکر ایشان ساعت ۹ صبح جمعه در شهر مقدس کاظمین و ساعت ۱۷ همان روز در کربلای معلی تشییع خواهد شد.
همچنین ادامه مراسم تشییع و خاکسپاری، روز شنبه ساعت ۹ صبح در نجف اشرف برگزار میگردد.
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