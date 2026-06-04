سومین رویداد «نقش میان میدان» با مسعود نجابتی رقم خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، سومین رویداد «نقش میان میدان» با حضور استاد مسعود نجابتی و حمید قربان‌پور، از شامگاه چهارشنبه ۱۳ خرداد در رواق کشوردوست؛ نزدیک محل شهادت رهبر شهید انقلاب آغاز شد و تا سحرگاه پنجشنبه ۱۴ خرداد ادامه پیدا کرد.

این اثر هنری با شعار «مثلی لا یُبایَع مثله» با خط مسعود نجابتی از ساعت ۱۹ کلید خورد؛ سپس کار بر روی کتیبه در شب عید غدیر، با همکاری مسعود نجابتی و حمید قربان‌پور به پایان رسید.

در مراحل آفرینش این اثر، طیف گسترده‌ای از افراد مشارکت داشتند؛ از اساتیدی چون محمد روح‌الامین تا هنرجویان نقاشی، کارکنان حوزه هنری و حتی یک زوج تازه ازدواج کرده.

همچنین ۳ تن از مادران کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب که برای زیارت محل شهادت رهبر معظم انقلاب به رواق کشوردوست آمده بودند، به خالقان اثر؛ مسعود نجابتی و حمید قربان‌پور، تسبیحی به یادگار هدیه دادند.