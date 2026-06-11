به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین اقامیری در مراسم سیاهپوشان شهر تهران و آیین افتتاحیه نمایشگاه عطر سیب که عصر امروز در میدان امام حسین (ع) برگزار شد، با اشاره به دوران حیات ائمه اطهار از امیرالمومنین تا امام حسن عسکری گفت: عمده این ۲۵۰ سال، اهل بیت در شرایط تقیه زندگی می‌کردند و ادعیه مرتبط با سیدالشهدا، پررمز و رازترین اسناد شیعه محسوب می‌شوند. جمله معروف امام جامعه مبنی بر اینکه مثلی لا یبایع مثله نیز از همین فضای پیچیده نشأت گرفته است.

اقامیری دو پرسش کلیدی درباره واقعه عاشورا را مطرح کرد و افزود: سوال اول این است که چه کسی حسن را کشت و سوال دوم این است که چه کسی حسین را کشت. عبارت مثلی لا یبایع مثله مستقیماً به قاتلان امام حسین پاسخ می‌دهد و نشان‌دهنده جریانی پیچیده در تاریخ است که خود را در هزاران لایه پنهان کرده تا هیچ اثری از خود باقی نگذارد.

وی با بیان اینکه محرم امسال ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که در سال‌های گذشته کمتر دیده می‌شد، تصریح کرد: پس از ۱۴۰۰ سال، جریان قاتلان حسین به صورت علنی در مقابل امت اباعبدالله الحسین قرار گرفته است. در عاشوراهای پیشین چنین آشکارگی و رویارویی مستقیمی مشاهده نمی‌شد.

این واعظ با تأکید بر پیچیدگی‌های شهادت امام حسین مجتبی اظهار داشت: خداوند و امامان ما در قرآن و روایات به جزئیات این ماجرا اشاره کرده‌اند. اصلی‌ترین جریانی که صحنه عاشورا را مدیریت کرد، جریان یهود بود. امام صادق در کتاب کامل الزیارات که مختص روایات سیدالشهداست، با رمزگشایی از آیات ۴ و ۵ سوره اسراء، دو فساد بنی‌اسرائیل و یک طغیان عظیم را تشریح کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس تعبیر امام صادق، اولین فساد بنی‌اسرائیل شهادت امیرالمومنین، دومین فساد شهادت امام حسن مجتبی و طغیان عظیم آنان شهادت امام حسین است. خداوند در قرآن وعده داده که قومی را برای مقابله با این مفسدان برمی‌انگیزد تا آن‌ها را از دم تیغ بگذرانند. امام صادق فرموده‌اند روزی که فرا می‌رسد، روز یاری رساندن به حسین است و این قوم قبل از ظهور حضرت مهدی مبعوث می‌شوند و خانه به خانه و کوچه به کوچه به دنبال مفسدان خواهند گشت.

اقامیری با اشاره به اشارات امام صادق به اهل قم خاطرنشان کرد: این تعبیر به جغرافیای ایران اشاره دارد. صهیونیسم جهانی در طول تاریخ هرگز صراحتی که امروز دارد را نداشته و اکنون برای بقای خود دست و پا می‌زند. جنگ با این جریان، یک جنگ اعتقادی و ادامه همان مبارزه امام حسین با دستگاه یزید است.

وی در پایان با استناد به مستندات دشمنان گفت: بر اساس اسناد خودِ صهیونیست‌ها، جغرافیایی که تا قبل از ظهور منجی عالم بشریت، اسرائیل غاصب را از صفحه روزگار محو خواهد کرد، جغرافیای ایران است.