مهمونی کیلومتری غدیر در تبریز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، از دقایقی قبل هزاران نفر از شهروندان ولایتمدار تبریز با حضور پرشور خود در «مهمونی کیلومتری غدیر»، بار دیگر حماسه‌ای ماندگار در تجلیل از مقام امیرالمؤمنین علی(ع) و ترویج فرهنگ غدیر رقم زدند.

این رویداد عظیم مردمی با شعار «لبیک یا امیرالمؤمنین» و با تأکید بر ولایتمداری و ولایت‌پذیری مردم شهیدپرور تبریز در حال برگزاری است. شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی شاد و معنوی، از مسیرهای تعیین‌شده از چهارراه فجر و چهارراه شهید بهشتی به سمت سنگفرش ارتش شمالی در حرکت هستند.

نقش پررنگ پلاکاردهای رهبری و آرمان‌های انقلاب

امسال عید سعید غدیر خم با چهاردهم خردادماه، سالگرد رحلت ملکوتی معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) مقارن شده است. این تقارن، جلوهای خاص به جشن‌های غدیر بخشیده و جمع کثیری از مردم در دستان خود پلاکاردهایی با تصاویر بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و رهبر شهید حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و همچنین سومین علمدار انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حمل می‌کنند. در میان جمعیت انبوه عزاداران شادمان غدیر، صحنه‌های چشمگیری از عشق و ارادت به رهبری دیده می‌شود که این حرکت نمادین، نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی مردم تبریز با ولایت فقیه و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

تقارن عید غدیر با سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

امسال عید سعید غدیر خم با چهاردهم خردادماه، سالگرد رحلت ملکوتی معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) مقارن شده است. این تقارن، جلوهای خاص به جشن‌های غدیر بخشیده و شرکت‌کنندگان با در دست داشتن تصاویر امام راحل و رهبر شهید، وفاداری خود را به مسیر ولایت و خطِّ امامین انقلاب به نمایش گذاشته‌اند.

خدمات رایگان و استقبال خانواده‌ها

به منظور تسهیل در تردد شهروندان، شهرداری تبریز خدمات مترو و اتوبوس‌رانی را در روز عید غدیر رایگان اعلام کرده است. موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی متعددی نیز در طول مسیر، با پذیرایی از مهمانان این جشن بزرگ، فضایی سرشار از صمیمیت و شادی آفریده‌اند. حضور گسترده خانواده‌ها، کودکان و جوانان در این مهمانی کیلومتری، نشان از عمق باورهای دینی و علاقه به اهل بیت(ع) در میان مردم غیور تبریز دارد.