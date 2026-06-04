به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت عید سعید غدیر خم رضا مقاتلی به همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با حضور در منزل خانوادههای معظم شهیدان سادات سید عبدالطیف لطیفی و سید محمدعلی جعفری، ضمن تبریک عید بزرگ غدیر خم از صبر، ایثار و استقامت این خانوادههای معزز تجلیل کردند.
فرماندار دشتی بعد از ظهر پنجشنبه در این دیدار با تأکید بر جایگاه والای خانوادههای شهدا اظهار کرد: خانوادههای شهدا عزیز و گرانقدر هستند و حق بزرگی بر گردن همه ما دارند.
وی افزود: امروز امنیت، اقتدار و عزت نظام اسلامی مرهون جانفشانی شهدا و صبوری خانوادههای آنان است و وظیفه داریم با عمل به آرمانهای شهدا، مسیر نورانی آنان را استمرار بخشیم.
مقاتلی با اشاره به ضرورت رسیدگی به مسائل و مطالبات خانوادههای شهدا گفت: خواستهها و دغدغههای این قشر معزز باید با جدیت دنبال و پیگیری شود و دستگاههای اجرایی در این زمینه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.
وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای برجسته خانوادههای شهدا، مردمداری، صبر و روحیه خدمتگزاری است که همواره الگویی ارزشمند برای جامعه به شمار میرود.
فرماندار دشتی تصریح کرد: رویکرد دولت چهاردهم و تأکیدات استاندار بوشهر بر تکریم و رسیدگی به خانوادههای شهدا و ایثارگران است و همه مدیران موظف هستند این موضوع را با جدیت در دستور کار خود قرار دهند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر نیز در این دیدار گفت: شهرستان دشتی در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس شهدای والامقامی را تقدیم نظام و انقلاب کرده و همواره در عرصههای مختلف پیشگام بوده است.
محمد حیدری افزود: در عملیات رمضان نیز فرزندان این شهرستان با حضور مؤثر خود، شهدای عزیزی را تقدیم اسلام و انقلاب کردند که یاد و نام آنان برای همیشه ماندگار خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم اهتمام ویژهای به تکریم و رسیدگی به خانوادههای شهدا و ایثارگران دارد و مسئولان همواره بر پیگیری مسائل و رفع مشکلات این عزیزان تأکید دارند.
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