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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

فرماندار بوشهر: خانواده‌های شهدا ستون‌های اقتدار ایران هستند

فرماندار بوشهر: خانواده‌های شهدا ستون‌های اقتدار ایران هستند

بوشهر-فرماندار بوشهر خانواده شهدا را ستون مستحکم اقتدار ایران دانست و گفت: امروز پاسداشت این خانواده‌ها ادای دین به کسانی است که عزت و اقتدار کنونی کشور را با بزرگ‌ترین سرمایه خود رقم زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری پنجشنبه شب در جریان دیدار با خانواده شهید سید مختار موسوی خانواده شهدا را ستون مستحکم اقتدار ایران دانست و اظهار کرد: شکوه و سربلندی امروز کشور از دل ایثار شهدا و صبوری خانواده‌های آنان برخاسته است، لذا ارتباط مستمر مسئولان با خانواده‌های ایثارگران مقوله‌ای بسیار مهم است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پاسداشت آرمان‌های شهدای والامقام و تکریم خانواده‌های این شهدای عزیز است.

فرماندار بوشهر با تأکید بر اینکه حفظ آرمان‌های شهدا مهم‌ترین وظایف مسئولان است، گفت: اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک آنان و ایستادگی خانواده‌های ایثارگران است و نباید از دیدار و سرکشی به این عزیزان غفلت شود.

وی در ادامه بیان کرد: از مهم‌ترین اصالت‌ها و مسئولیت‌های ما تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است و این موضوع باید همواره در اولویت برنامه‌ها و کارهای مدیران قرار داشته باشد.

فرماندار بوشهر در پایان ضمن تبیین توصیه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در این حوزه، یادآور شد: رهبر شهید امت همواره خطاب مسئولان تأکید داشتند از موضوع شهید و شهادت و دیدار با خانواده شهدا غفلت نشود، چرا که بخش مهمی از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب در مکتب شهیدان شکل گرفته است.

دیدار فرماندار شهرستان بوشهر با خانواده خردسال‌ترین شهید مفقودالاثر، شهید سید مختار موسوی به مناسبت عید سعید غدیر انجام شده و در جریان این دیدار، فرماندار بوشهر از مادر این شهید بزرگوار با اهدای لوح سپاس قدردانی به عمل آوردند.

کد مطلب 6850372

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