به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری پنجشنبه شب در جریان دیدار با خانواده شهید سید مختار موسوی خانواده شهدا را ستون مستحکم اقتدار ایران دانست و اظهار کرد: شکوه و سربلندی امروز کشور از دل ایثار شهدا و صبوری خانوادههای آنان برخاسته است، لذا ارتباط مستمر مسئولان با خانوادههای ایثارگران مقولهای بسیار مهم است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پاسداشت آرمانهای شهدای والامقام و تکریم خانوادههای این شهدای عزیز است.
فرماندار بوشهر با تأکید بر اینکه حفظ آرمانهای شهدا مهمترین وظایف مسئولان است، گفت: اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک آنان و ایستادگی خانوادههای ایثارگران است و نباید از دیدار و سرکشی به این عزیزان غفلت شود.
وی در ادامه بیان کرد: از مهمترین اصالتها و مسئولیتهای ما تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران است و این موضوع باید همواره در اولویت برنامهها و کارهای مدیران قرار داشته باشد.
فرماندار بوشهر در پایان ضمن تبیین توصیههای رهبر شهید انقلاب اسلامی در این حوزه، یادآور شد: رهبر شهید امت همواره خطاب مسئولان تأکید داشتند از موضوع شهید و شهادت و دیدار با خانواده شهدا غفلت نشود، چرا که بخش مهمی از آرمانها و ارزشهای انقلاب در مکتب شهیدان شکل گرفته است.
دیدار فرماندار شهرستان بوشهر با خانواده خردسالترین شهید مفقودالاثر، شهید سید مختار موسوی به مناسبت عید سعید غدیر انجام شده و در جریان این دیدار، فرماندار بوشهر از مادر این شهید بزرگوار با اهدای لوح سپاس قدردانی به عمل آوردند.
نظر شما