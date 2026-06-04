خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مردم متدین و خداجوی استان سمنان همزمان با بعد از ظهر پنجشنبه در رویداد بزرگ جشن کیلومتری عید سعید غدیر، زیر سایه خورشید ولایت، حضور حماسی پیدا کردند.

مردم استان سمنان در ۱۴ شهر و ده ها روستا جشن کیلومتری غدیر خم را با شوری خاص و با گرامی داشت یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب اسلامی و بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و با تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برگزار کردند.

حضور حماسی و شور علوی

مردمی که در قالب هیئت های مذهبی، مجموعه های فرهنگی و مذهبی، خیران نیک اندیش و فعالان مذهبی بیش از ۵۰۰ موکب غدیری را در ۱۴ شهر استان سمنان برپا کردند موکب هایی که در کنار پذیرایی و اطعام غدیری، بحث های فرهنگی و تبیینی را هم در دستور کار دارند.

رویداد بزرگ جشن کیلومتری غدیر از ساعاتی قبل در شهرهای شاهرود و سپس سمنان آغاز و در ادامه جشن کیلومتری مردم گرمیار و دامغان و ایوانکی و ... نیز برگزار شده است. مردمی که آمده اند تا در حماسه حضور و شور علوی و ولایی مشارکت داشته باشند.

مردم استان سمنان امروز باحضورشان سنگ تمام گذاشتند مردمی که نزدیک به ۱۰۰ شب است در اجتماعات اقتدار و صلابت در راه ولایت و پشتیبانی از ولایت فقیه حضور پیدا می کنند و بازهم حضور حماسی شان را به رخ جهانیان کشیدند. امروز کوچک و بزرگ پیر و جوان آمده اند تا ضمن بیعتی دوباره با ولایت، بصیرت شان را هم به نمایش بگذارند.

حضور امسال متفاوت است

علی سعیدی یک معلم بازنشسته در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علل حضور خود و خانواده اش در مهمونی کیلومتری غدیر می گوید: امسال حضور ما تعبیر و تعریفی متفاوت دارد و در نتیجه اهمیت بیشتری دارد که حضور مردم ما در این جشن بزرگ، حماسی تر از همیشه باشد.

سعیدی با بیان اینکه مردم ما امسال به واسطه دو جنگی که در ۱۴۰۴ به ما تحمیل شد پرشورتر از همیشه به میدان می آیند تا علاوه بر جشن بزرگ غدیر، تدام حضورشان در پشتیبانی از ولایت فقیه را هم بروز بدهند و این پیغامی به بدخواهان نظام اسلامی ایران نیز است.

وی با بیان اینکه ایستادگی همین ملت بود که سبب شد انقلاب در سال ۱۴۰۴ از دو جنگ و یک کودتا سربلند بیرون بیاید افزود: مردم بصیر و شجاع ما هرگز خیابان را ترک نکردند در صورتی که می دانستند سایه تهدیدات دشمن بیش از همیشه سنگینی می کند.

این فرهنگی بازنشسته ضمن اشاره به تفاوت های مهمونی کیلومتری امسال و تقارن آن با سوگواری رهبر شهید انقلاب و سالگرد ارتحال امام(ره) ادامه داد: امروز جشن کیلومتری غدیر به نظر بنده تداوم همان حضور مبتنی بر بصیرت انقلابی نردم شجاع ایران اسلامی و پشتیبانی از ولایت فقیه محسوب می شود مردمی که در این راه خسته نمی شوند.

جوانان بصیر و انقلابی

در بین حضار در مهمونی کیلومتری غدیر جوانان سهم ویژه ای دارند. دهه هشتادی ها و نودی ها که در این نزدیک به ۱۰۰ شب از اجتناعات اقتدار و صلابت هم همواره در میدان حاضر بودند و امروز نیز در عید ولایت امیر المومنین(ع) حضوری پرشور دارند. یکی از این جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان می کند: جوانان انقلابی ایران در همه عرصه هایی که نیاز به حضورشان باشد در صف اول هستند و امروز هم در این جشن کیلومتری غدیر حاضر هستند.

سمانه یزدان‌پرست با بیان اینکه جوانان می آیند تا بگویند ولایت مداری افتخار آنان است تاکبد کرد: فکر می کنم دیگر به همه دنیا ثابت شده باشد که نسل جوان ایران علیرغم همه تهدیداتی که در فضای مجازی و فرهنگی وجود دارد پای انقلاب ایستاده است.

وی با بیان اینکه اگر از شعار دوزی کنیم و بخواهیم واقعیت را ببینیم نسل امروز به خوبی فهمیده که حق و باطل کجا است، افزود: آمریکا و اسرائیل و بدخواهانی مانند سلطنت طلبان و فرقه رجوی و دیگران هم این را فهمیده اند که جوان نسل امروز ایران آنان را نمی خواهد و بارها هم این امر را ثابت کرده است.

عید تبیین ولایت

حجت الاسلام محمد وافی از مبلغان دینی که روز نسل، جمعیت و جوانان کارهای پژوهشی و عملیاتی خوبی انجام داده و مهمان مردم استان سمنان است نیز در گفتگو با خبرنگار مهر و در سخنانی کوتاه می‌گوید: غدیر عید بصیرت و تبیین ولایت است.

وافی که مدیر موسسه نهضت مردمی جمعیت نیز است با بیان اینکه غدیر برای نسل جوان هم عید ولایت و بصیرت است تاکید کرد: اصل ولایت و امر ولایتمداری رمز ماندگاری انقلاب اسلامی ایران در تمام این ۴۷ سال است.

وی با بیان اینکه عظمت امروز ایران اسلامی‌مرهون ولایت است، افزود: یکی از ضرورت های ایام مبارکی مانند غدیر این است که ما بتوانیم بلحاظ رسانه ای و فرهنگی در حوزه تبیین ولایت و غدیر برای جوانان مان کارهای خوبی انجام دهیم که مهمونی کیلومتری از جمله مصادیق این عملیات بزرگ فرهنگی است.

جوان انقلاب و ولایی

طلبه خواهر جوانی که در موکب فرهنگی درباره نسل زد محتوا تولید می‌کند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: دشمن به وضوح برای نسل جوان ما برنامه دارد اما از آنجا که دست خداوند پشت یاری رسانان دیت خدا است هربار جوانان مومن و غیور ایران به توطئه های دشمنان نه گفته اند.

محبوبه صالحیان با بیان اینکه دشمن ما بارها و بارها و نسل ها و نسل ها توطئه هایش را آزموده ولی نتیجه نگرفته و بازهم این راه را می رود ابراز کرد: در تمام این ۴۷ سال انقلاب اسلامی و دوران رهبری رهبر شهید انقلاب با توجه به تاکیدات ایشان به مقوله جوانان، رویش های جوان انقلاب اسلامی از ریزش ها به مراتب بیشتر بوده است.

وی با بیان اینکه این امر را مرهون نگاه عمیق رهبر شهید انقلاب اسلامی به مسئله جوان و جوانان هستیم افزود:ما امروز در این مهمونی کیلومتری که قشر بزرگی از حضار آنرا جوانان تشکیل می دهند تلاش کرده ایم‌که باز هم ولایت و سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی را تبیین‌ و ترویج کنیم.

فعالیت نزدیک به ۱۵۰ موکب فرهنگی

در بین ۵۰۰ موکبی که در ۱۴ شهر استان سمنان برای جشن‌کیلومتری غدیر برپا شده، فعالیت های فرهنگی و تبیینی و تبلیغی می‌کنند فعالیت هایی که مبتنی بر اقدامات آموزشی و ترویجی و تبلیغی، رسانه ای و آموزشی، مشاوره ای و ... است.

این موکب‌ها در تلاش هستند تا ضمن تبیین ولایت و اهمیت آن، به سیره بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب اسلامی بپردازند امشب تمثال مبارک امامین انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی را در همه جا می توان دید هر کجا که چشم کار می‌کند نقشی از ولایت است خورشید تابانی که تلالو نورش آسمان استان سمنان را در این نیمه خردادماه نورانی تراز همیشه کرده است.

رسانه‌ها هم در این بین سنگ تمام گذاشته‌اند پوشش رسانه ای مهمونی کیلومتری غدیر به قول حسین نورانیان از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای سمنان، رسانه.ها نقش تبیینی ولایی خود را به نحو احسن برگزار کرده اند. رسانه هایی که در سخت ترین شرایط همواره پای کار این اتقلاب بودند و امروز در قاب تصاویر و قلم خود عظمت حضور مردم را ثبت کردند.