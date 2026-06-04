آغاز جشن کیلومتری غدیر در دارالمرحمه؛ همه آمدند

خبرگزاری مهر گروه استانها؛ همزمان با ظهر پنجشنبه در میانه ماه خرداد استان سمنان حال و هوای دیگری دارد این روزها تقارن ایام سوگواری ارتحال امام خمینی رحمت الله بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و همچنین عید سعید غدیر بزرگترین عید مسلمان حال و هوای دیگری به نقاط مختلف استان سمنان بخشیده است.
خیابانهای اصلی شهرهای استان سمنان امروز ظهر رنگ و بوی دیگری گرفته است موکبهای پذیرایی و ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی و تبیینی از شب قبل با داربستهای فلزی به همت مردم و هیئتهای مذهبی برپا شدند.
حال و هوایی متفاوت
مردمی که از شب گذشته در تکاپوی برپایی و تزیین موکبهای خود هستند امروز با حضورشان در این موکبها آخرین اقدامات را انجام میدهند تا از ساعتی دیگر پذیرای خیل عظیم مردم ولایتمدار استان سمنان باشند آن هم در روزی که آفتاب تابان ولایت درخشانتر از همیشه در میانه آسمان استان سمنان است.
موکبها یکی پس از دیگری برپا شدند صفهای مرتب و طولانی و مردمی که امروز احساسی دوگانه دارند از یک سو داغدار سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله بنیانگذار انقلاب اسلامی و شهادت رهبر شهید انقلاب هستند و از سوی دیگر خود را برای جشن بزرگ ولایت آماده میسازند.
همه میآیند
تا لحظاتی دیگر جمعیت عظیم مردم استان سمنان در جشن کیلومتری عید غدیر بزرگترین عید مسلمانان و عید ولایت گرد هم میآیند تا آیین بزرگ گرامیداشت این عید را در کنار هم برگزار کنند.
آیینی که ابتدا در شاهرود و ساعت ۳ بعد از ظهر آغاز و تا نزدیکیهای نیمه شب در نقاط مختلف استان سمنان ادامه خواهد داشت در برخی از نقاط مانند سمنان این مراسم ساعت ۵ بعد از ظهر برگزار میشود و در مناطق دیگر مانند بیارجمند مردم از ظهر تا پاسی از شامگاه در جشن کیلومتری غدیر حضور خواهند داشت.
موکبها همگی به همت مردم گروههای جهادی فرهنگی و هیئتهای مذهبی در کنار خیران برپا شده اند و هیچ بودجه دولتی برای آنها در نظر گرفته نشده است تا عید ولایت مردم توسط خود مردم برگزار شود
عیدی متفاوت
سید محمد حسینی از هیئتیهایی که امروز قرار است پذیرای مردم ولایتمدار باشد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برپایی موکب هیئت سیدالشهدا(ع) بیان می کند: تجربه جشن کیلومتری سال گذشته ما را بر آن داشت که امسال با تدارک بهتر و بیشتر در این مراسم حضور پیدا کنیم.
حسینی که دو برادرش نیز در کنار او حضور دارند ضمن بیان اینکه این موکب خدمت رسانی ادای دین به امیرالمومنین علی علیه السلام است بیان میکند: من تفاوتی بین موکبداری جشن ولایت حضرت علی علیه السلام با زیارت حرم مطهر ایشان نمیبینم هرچند همه ما آرزو داریم که همینک در نجف باشیم اما امروز وظیفه ما این است که از حریم ولایت دفاع کنیم.
وی با اشاره به شرایط موجود در کشورمان افزود: از آنجا که امسال عید بزرگ ولایت با حراست از حریم ولایت و اجتماعات اقتدار مردم ولایت مدار کشورمان در هم گره خورده، حضور ما باید تاریخ ساز باشد و همه کسانی که امروز در قامت خدمتگزار ظاهر میشوند چنین احساسی را دارند.
خدمت به حریم ولایت
این خادم اهل بیت علیه السلام درست میگویند زینب سادات میرحسینی از بانوان جهادی که در موکب فرهنگی خدمت میکند در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: جشن کیلومتری عید سعید غدیر همه ساله اهمیت دارد اما امسال با درک شرایط باید گفت که این مراسم اهمیت دوچندانی برای ما دارد.
این دختر جوان بیست و چند ساله با اشاره به ارائه خدمات فرهنگی در حوزه شهدا تصاویر و تمثال مقدس رهبر معظم انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب و حضرت امام خمینی رحمت الله در کنار وصیتنامههای شهدا و همچنین تصاویری از جنایتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ رمضان می افزاید: امسال عید سعید غدیر عید ولایت و عید بصیرت است.
وی با اشاره به برنامههای تبیینی و بصیرت افزایی ویژه نوجوانان و جوانان بیان میکند: امسال ویژه برنامههای مختلفی برای عید سعید غدیر به خصوص ویژه نوجوانان و جوانان داریم که از جمله آنها میتوان به مهای به رهبر شهید و دلنوشتهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد.
ارتقای قدرت تحلیل جوانان
موکبهای فرهنگی امسال میکوشند تا با تبیین شرایط موجود در کشورمان به خصوص شرایط حساسی که در سال گذشته بر کشورمان گذشت ذهن جوانان را روشن سازند و به آنها قدرت تحلیل بدهند جوانانی که خودشان یکی از هدفهای دشمن بودند. امسال یکی از ابتکارات برپاکنندگان جشن کیلومتری غدیر نیز همین موضوع بود مقوله مهم تبیین و همچنین تحلیل مسائل روز برای جوانان و نوجوانان که هدف اصلی دشمنان هستند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برپایی بیش از ۵۰۰ موکب پذیرایی و فرهنگی و ارائه خدمات مختلف در جشن بزرگ کیلومتری غدیر میگوید: امروز تقارن عید ولایت با سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی حال و هوای خاصی را به این جشن بخشیده است.
حجت الاسلام علیرضا قنبری با بیان اینکه در نقاط مختلف استان سمنان امروز شاهد برگزاری جشن کیلومتری عید سعید غدیر هستیم ابراز کرد: در ۱۴ نقطه شهری و دهها روستای استان سمنان مراسم باشکوهی از ظهر امروز تا شامگاه برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه نزدیک به یک سوم موکبهای برپا شده قرار است خدمات فرهنگی و تبیینی به خصوص به جوانان و نوجوانان ارائه کنند افزود: موکبهای پذیرایی و فرهنگی به همت گروههای جهادی و فرهنگی هیئتهای مذهبی مردم و خیران برپا شده است.
عید تبیین
امروز در نقاط مختلف استان سمنان از بیارجمند تا ایوانکی جشن بزرگ کیلومتری عید سعید غدیر برپا است عیدی که مردم در سایه خورشید ولایت جشن بزرگ نور و خورشید را گرامی میدارند مردمی که از یک سو داغدار رهبر شهید انقلاب و سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب هستند و از سوی دیگر عید بزرگ ولایت را گرامی میدارند.
یک کارشناس مسائل فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه عید غدیر امسال با سالهای گذشته تفاوتهای بزرگی دارد میگوید: امسال عید غدیر عید تبیین است.
سید ابراهیم موسوی با بیان اینکه عید سعید غدیر امسال تفاوتهایی با سالهای گذشته دارد بیان کرد: تحمیل دو جنگ به ملت غیور ایران اسلامی در سال گذشته و مقاومت با صلابت و جانانه مردم و نمایش بزرگ ولایت مداری این ملت قهرمان سبب شده تا عید غدیر امسال رنگ و بوی ولایت و صلابت به خود بگیرد.
وی با بیان اینکه عید سعید غدیر امسال عید تبیین صلابت و اقتدار و ولایت مداری مردم ایران اسلامی است افزود: تبیین عزتمندی مردم غیور ایران اسلامی یکی از مهمترین رویکردهای ما میبایست در این عید بزرگ باشد عیدی که خورشید ولایت بر آسمان با صلابت ایران اسلامی طلوع کرده است و باید قدردان این ولایت بود.
امروز مردم اقص نقاط استان سمنان به عنوان پاسداران حریم ولایت در میدان حاضر خواهند شد تا به جهانیان یک بار دیگر ثابت کنند که ولایت برایشان جایگاه خاص دارد مردمی که نزدیک به ۱۰۰ شب است که خیابانها را رها نمیکنند ا پشتیبانیشان را از نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه به نمایش بگذارند شب گذشته نیز مردم استان سمنان در اجتماع بزرگ صلابت و اقتدار دورهمی بزرگ غدیریها را برگزار کردند و امروز آن را ادامه می دهند.
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