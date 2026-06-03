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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

طرح «کتابستانه» در ۶۹ کتابخانه عمومی بوشهر برگزار می‌شود

طرح «کتابستانه» در ۶۹ کتابخانه عمومی بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر گفت: کلاس‌های اوقات فراغت تابستانی کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با عنوان «کتابستانه» در ۶۹ کتابخانه استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کلاس‌های اوقات فراغت تابستانی کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با عنوان «کتابستانه» با هدف ارتقای فرهنگ کتابخوانی و غنی‌سازی اوقات فراغت ویژه تمامی رده های سنی از ۱۵ خرداد تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در ۶۹ کتابخانه استان برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: هم‌زمان با آغاز فصل تابستان، علاوه بر خدمات معمول کتابخانه‌های عمومی شامل بخش کودک و نوجوان، امانت کتاب، سالن‌های مطالعه، بخش دفاع مقدس، بخش بومی و بوشهرشناسی و بخش نشریات، دوره‌های آموزشی متنوعی نیز برای اعضا و علاقه‌مندان تدارک دیده شده است.

اجرای ۲۵ کلاس مختلف

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر ادامه داد: کلاس‌های تابستانی «کتابستانه» برای گروه‌های سنی و رشته‌های مختلف ادبی، هنری، مهارتی، معارفی، روانشناختی و سرگرمی برگزار می شود.

راهب بیان کرد: این کلاس ها شامل آموزش قرآن کریم، نشست کتاب‌خوان، محفل ادبی، جمع‌خوانی، قصه‌گویی، نویسندگی، نمایشنامه‌خوانی، فن بیان، مهارت‌های زندگی، نقاشی و طراحی، آموزش رایانه، سیاه‌قلم، کاردستی و اوریگامی، میوه‌آرایی، عروسک‌سازی، خوشنویسی، بافتنی، شیرینی‌پزی، حصیربافی، هوش و خلاقیت، زبان انگلیسی و ریاضی است.

توسعه فرهنگ مطالعه

وی افزود: این برنامه‌ها از ۱۵ خرداد تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در ۶۹ کتابخانه عمومی استان بوشهر با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت اعضای کتابخانه‌ها و توسعه فرهنگ مطالعه اجرا می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر گفت: با توجه به مناسبت‌های مهم ملی و مذهبی پیشِ‌رو در فصل تابستان، از جمله ماه‌های محرم و صفر، برنامه‌های فرهنگی متنوعی متناسب با این ایام در کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6848965

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