به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کلاس‌های اوقات فراغت تابستانی کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با عنوان «کتابستانه» با هدف ارتقای فرهنگ کتابخوانی و غنی‌سازی اوقات فراغت ویژه تمامی رده های سنی از ۱۵ خرداد تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در ۶۹ کتابخانه استان برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: هم‌زمان با آغاز فصل تابستان، علاوه بر خدمات معمول کتابخانه‌های عمومی شامل بخش کودک و نوجوان، امانت کتاب، سالن‌های مطالعه، بخش دفاع مقدس، بخش بومی و بوشهرشناسی و بخش نشریات، دوره‌های آموزشی متنوعی نیز برای اعضا و علاقه‌مندان تدارک دیده شده است.

اجرای ۲۵ کلاس مختلف

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر ادامه داد: کلاس‌های تابستانی «کتابستانه» برای گروه‌های سنی و رشته‌های مختلف ادبی، هنری، مهارتی، معارفی، روانشناختی و سرگرمی برگزار می شود.

راهب بیان کرد: این کلاس ها شامل آموزش قرآن کریم، نشست کتاب‌خوان، محفل ادبی، جمع‌خوانی، قصه‌گویی، نویسندگی، نمایشنامه‌خوانی، فن بیان، مهارت‌های زندگی، نقاشی و طراحی، آموزش رایانه، سیاه‌قلم، کاردستی و اوریگامی، میوه‌آرایی، عروسک‌سازی، خوشنویسی، بافتنی، شیرینی‌پزی، حصیربافی، هوش و خلاقیت، زبان انگلیسی و ریاضی است.

توسعه فرهنگ مطالعه

وی افزود: این برنامه‌ها از ۱۵ خرداد تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در ۶۹ کتابخانه عمومی استان بوشهر با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت اعضای کتابخانه‌ها و توسعه فرهنگ مطالعه اجرا می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر گفت: با توجه به مناسبت‌های مهم ملی و مذهبی پیشِ‌رو در فصل تابستان، از جمله ماه‌های محرم و صفر، برنامه‌های فرهنگی متنوعی متناسب با این ایام در کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.