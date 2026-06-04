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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۳

انهدام ۶ «مرکاوا» با موشک‌های هدایت‌شونده و پهپادهای «ابابیل» حزب الله

انهدام ۶ «مرکاوا» با موشک‌های هدایت‌شونده و پهپادهای «ابابیل» حزب الله

حزب الله اعلام کرد که شش دستگاه تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در اطراف قلعه تاریخی «الشقیف» در جنوب لبنان با موشک‌های هدایت‌شونده و پهپادهای انفجاری ابابیل منهدم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان امروز پنج شنبه با صدور چند بیانیه جداگانه اعلام کرد که در پاسخ به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن و زخمی کردن شمار زیادی از غیرنظامیان لبنانی، شش دستگاه تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را چند بازه زمانی مختلف در اطراف قلعه تاریخی الشقیف با موشک های هدایت شونده و پهپادهای انفجاری ابابیل منهدم کرده است.

حزب الله همچنین از هدف قرار دادن پایگاه تازه تاسیس ارتش اشغالگر در ارتفاعات العویضه در شهرک العدیسه با دسته ای از پهپادهای انفجاری خبر داد و اعلام کرد که مرکز تجمع خودرهوها و نظامیان صهیونیست را هم در پایگاه «نمر الجمل» با دو پهپاد هدف قرار داده است.

یک مقر پشتیبانی لجستیک ارتش رژیم صهیونیستی نیز عصر امروز در اطراف شهرک یحمر الشقیف با دو پهپاد پیشرفته حزب الله هدف قرار گرفت.

رزمندگان مقاومت اسلامی همچنین تجمع نظامیان اشغالگر را در اطراف قلعه تاریخی الشقیف هدف حمله توپخنه ای قرار دادند.

کد مطلب 6850488

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