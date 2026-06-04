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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵

وقوع سانحه رانندگی در محور ایوانکی- شریف آباد؛ ۶ نفر اتباع جان باختند

وقوع سانحه رانندگی در محور ایوانکی- شریف آباد؛ ۶ نفر اتباع جان باختند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع تصادف بین پژو ۴۰۵ و کامیون در محور ایوانکی به شریف آباد خبر داد و گفت: در این سانحه شش نفر از اتباع خارجی جان باختند.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع سانحه رانندگی همزمان با شامگاه پنجشنبه کیلومتر ۱۳ محور ایوانکی به شریف آباد خبر داد و بیان کرد:تصادف رانندگی مربوط به برخورد پژو ۴۰۵ و کامیون در این محور بوده است.

وی از اعزام فوری تیم امداد و نجات ایوانکی به محل حادثه خبر داد و افزود: تیم پشتیبانی عوارضی گرمسار- قم شهید سلیمانی و علی آباد استان تهران نیز در این عملیات حضور داشتند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان تعداد فوتی‌ها را شش نفر از اتباع خارجی اعلام کرد و ادامه داد: عملیات رها سازی با همراهی تیم های حاضر انجام گرفت.

درخشان اضافه کرد: حادثه سه مصدوم نیز داشت که توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی توضیح داد: از هموطنان درخواست داریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از وقوع این حوادث تلخ پیشگیری کنند.

کد مطلب 6850578

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    نظرات

    • ال IR ۰۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
      1 0
      پاسخ
      مگر چقد اتباع توکشور داریم که هر اتفاقی میفته از توش اتباع درمیاد

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