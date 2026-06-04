وقوع سانحه رانندگی در محور ایوانکی- شریف آباد؛ ۶ نفر اتباع جان باختند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع سانحه رانندگی همزمان با شامگاه پنجشنبه کیلومتر ۱۳ محور ایوانکی به شریف آباد خبر داد و بیان کرد:تصادف رانندگی مربوط به برخورد پژو ۴۰۵ و کامیون در این محور بوده است.

وی از اعزام فوری تیم امداد و نجات ایوانکی به محل حادثه خبر داد و افزود: تیم پشتیبانی عوارضی گرمسار- قم شهید سلیمانی و علی آباد استان تهران نیز در این عملیات حضور داشتند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان تعداد فوتی‌ها را شش نفر از اتباع خارجی اعلام کرد و ادامه داد: عملیات رها سازی با همراهی تیم های حاضر انجام گرفت.

درخشان اضافه کرد: حادثه سه مصدوم نیز داشت که توسط اورژانس و هلال احمر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی توضیح داد: از هموطنان درخواست داریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از وقوع این حوادث تلخ پیشگیری کنند.