نجات ۲ مفقودی در ارتفاعات بنه کوه گرمسار؛ افراد در سلامت هستند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از نجات دو مفقودی در ارتفاعات بنه کوه گرمسار خبر داد و در توضیح این خبر بیان کرد: در پی مفقودی دو نفر بلافاصله تیم امداد و نجات گرمسار با پشتیبانی امدادگران پایگاه عوارضی گرمسار- قم عازم منطقه مذکور شدند.

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی پس از پیمایش مناطق صعب العبور و کوهستانی با بهره گیری از تجهیزات تخصصی و رعایت اصول ایمنی موفق به یافتن گمشدگان شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان توضیح داد: هلال احمر این دو نفر را از موقعیت پر خطر خارج و به منطقه امن توانست انتقال دهد.

درخشان یادآور شد: این عملیات پس از ۱۵ ساعت تلاش مستمر نجات گران با موفقیت به پایان رسید و خوشبختانه حال عمومی این دو نفر مساعد گزارش داده شده است.

وی افزود: اقلام بسته‌های غذایی شامل ۱۴ بسته (۲۴ ساعته) و یک بسته ( ۷۲ساعته) به همراه آب شرب ۱۲ بطری ۱.۵ لیتری، شش بطری ۳۰۰ سی‌سی و ۸۰ لیتر آب گالنی در میان حادثه‌دیدگان توزیع شد.