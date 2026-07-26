  1. استانها
  2. سمنان
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

نجات ۲ مفقودی در ارتفاعات بنه کوه گرمسار؛ افراد در سلامت هستند

نجات ۲ مفقودی در ارتفاعات بنه کوه گرمسار؛ افراد در سلامت هستند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از نجات دو مفقودی در ارتفاعات بنه‌کوه گرمسار خبر داد و گفت: این افراد در سلامت هستند و مشکلی متوجه آن‌ها نیست.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از نجات دو مفقودی در ارتفاعات بنه کوه گرمسار خبر داد و در توضیح این خبر بیان کرد: در پی مفقودی دو نفر بلافاصله تیم امداد و نجات گرمسار با پشتیبانی امدادگران پایگاه عوارضی گرمسار- قم عازم منطقه مذکور شدند.

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی پس از پیمایش مناطق صعب العبور و کوهستانی با بهره گیری از تجهیزات تخصصی و رعایت اصول ایمنی موفق به یافتن گمشدگان شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان توضیح داد: هلال احمر این دو نفر را از موقعیت پر خطر خارج و به منطقه امن توانست انتقال دهد.

درخشان یادآور شد: این عملیات پس از ۱۵ ساعت تلاش مستمر نجات گران با موفقیت به پایان رسید و خوشبختانه حال عمومی این دو نفر مساعد گزارش داده شده است.

وی افزود: اقلام بسته‌های غذایی شامل ۱۴ بسته (۲۴ ساعته) و یک بسته ( ۷۲ساعته) به همراه آب شرب ۱۲ بطری ۱.۵ لیتری، شش بطری ۳۰۰ سی‌سی و ۸۰ لیتر آب گالنی در میان حادثه‌دیدگان توزیع شد.

کد مطلب 6899455

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها