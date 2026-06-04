ملت ایران با تکیه بر وحدت ملی مسیر پیشرفت را ادامه خواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر ، حاج حسین یکتا شامگاه پنج شبه در اجتماع مردم زنجان در میدان انقلاب این شهر ، با اشاره به تحولات اخیر کشور و منطقه اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی در سالهای گذشته تصور میکردند با اعمال فشارهای سیاسی، اقتصادی، رسانهای و امنیتی میتوانند ملت ایران را از مسیر آرمانهای خود منحرف کنند، اما آنچه در میدان واقعیت رخ داده خلاف تمامی محاسبات آنان بوده است.
وی افزود: کسانی که گمان میکردند با ایجاد ناامنی و آشوب میتوانند اراده ملت ایران را تضعیف کنند، امروز با جامعهای منسجمتر، آگاهتر و مقاومتر مواجه هستند. ملت ایران در همه مقاطع حساس، از دوران دفاع مقدس تا امروز، نشان داده است که پای آرمانها و ارزشهای خود ایستاده و اجازه تحقق اهداف دشمنان را نداده است.
راوی دوران دفاع مقدس با تأکید بر نقش فرهنگ ایثار و شهادت در استمرار انقلاب اسلامی تصریح کرد: خون شهدا همواره عامل تداوم و پویایی انقلاب بوده و بسیاری از دستاوردهای امروز کشور مرهون مجاهدت شهدا، ایثارگران و خانوادههای آنان است.
یکتا ادامه داد: دشمنان تلاش کردند امید را از جامعه بگیرند، اما جوانان این سرزمین با وجود تفاوت سلیقهها و دیدگاهها، در بزنگاههای تاریخی از هویت ملی و دینی خود دفاع کردهاند.
شکست محاسبات دشمن در برابر جریان مقاومت
وی با اشاره به شهادت برخی فرماندهان جبهه مقاومت گفت: دشمن تصور میکرد با حذف فرماندهان میتواند معادلات منطقه را تغییر دهد، اما این اقدام نهتنها موجب تضعیف جریان مقاومت نشد، بلکه انسجام و اراده ملتهای منطقه را تقویت کرد و خون شهدا بار دیگر معادلات دشمن را برهم زد و نشان داد مسیر مقاومت با شهادت متوقف نمیشود.
این فعال فرهنگی با اشاره به موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ایران طی بیش از چهار دهه گذشته در برابر انواع فشارها، تهدیدها و تحریمها ایستادگی کرده و امروز نیز یکی از بازیگران اثرگذار در معادلات منطقهای و بینالمللی است.
یکتا افزود: اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، بهویژه در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، بیش از گذشته در معادلات جهانی مورد توجه قرار گرفته و حتی مخالفان جمهوری اسلامی نیز ناچار به پذیرش نقش و اثرگذاری ایران هستند.
وی تصریح کرد: برخلاف پیشبینی برخی جریانها در سالهای ابتدایی انقلاب، جمهوری اسلامی نهتنها دچار فروپاشی نشده، بلکه توانسته جایگاه خود را در عرصههای مختلف سیاسی، امنیتی و راهبردی تثبیت و تقویت کند.
مقطع حساس و تعیینکننده برای آینده منطقه
راوی دوران دفاع مقدس با بیان اینکه کشور در یکی از مهمترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد، گفت: تحولات منطقهای و بینالمللی در شرایطی رقم میخورد که میتواند آینده منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: همانگونه که رزمندگان اسلام در شرایط دشوار جنگ تحمیلی با صبر، مقاومت و ایمان از بحرانها عبور کردند، امروز نیز کشور نیازمند همان روحیه ایستادگی، بصیرت و همبستگی است.
یکتا در ادامه با اشاره به مسئله فلسطین گفت: رژیم صهیونیستی و حامیان آن طی سالهای گذشته تلاش گستردهای برای تضعیف جریان مقاومت داشتهاند، اما واقعیتهای میدانی نشان میدهد این جریان همچنان در منطقه حضور و اثرگذاری دارد.
وی تأکید کرد: مسئله فلسطین همچنان یکی از موضوعات مهم جهان اسلام است و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مواضع خود، همچنان از حقوق مردم فلسطین حمایت خواهد کرد.
راوی دوران دفاع مقدس، نسل جوان را مهمترین سرمایه کشور دانست و گفت: همانگونه که جوانان در دوران دفاع مقدس نقشآفرینی کردند، امروز نیز میتوانند در عرصههای علمی، فرهنگی، اجتماعی و بینالمللی نقشآفرین باشند و آینده ایران در گرو تلاش، خلاقیت و مسئولیتپذیری جوانان است.
یکتا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تصریح کرد: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون فداکاری شهیدان است و ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت ملی و روحیه مقاومت، مسیر پیشرفت و توسعه خود را ادامه خواهد داد.
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