تغییر ریل نظارت در صنعت غذا؛ گذر از مجوزهای قدیمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر اظهار داشت: سامانه پروانه ساخت کلی مواد و فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، در آستانه روز جهانی ایمنی غذا راه‌اندازی شد که این اقدام نمادی از تعهد سازمان غذا و دارو به ارتقای سلامت جامعه و تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد نظارتی سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: تمرکز اصلی از کاهش نظارت‌های قبل از تولید به تقویت نظارت‌های بعد از تولید و ایجاد سازوکارهای شفاف تغییر یافته است. در این نظام جدید، اطلاعات فرآورده و الزامات بهداشتی مربوطه توسط سازمان در سامانه بارگذاری می‌شود و مسئول فنی واحد تولیدی می‌تواند برای صدور پروانه ساخت فرآورده به صورت الکترونیک و ثبت‌محور اقدام نماید.

بهفر با تشریح جزئیات این الگوی جدید نظارتی، افزود: جریان نظارتی از محصول‌محوری به فرآیندمحوری تغییر یافته و تمرکز اصلی بر توسعه و تقویت نظارت‌های پسینی، پایش مستمر و ارزیابی عملکرد واحدهای تولیدی خواهد بود.

وی با بیان اینکه سازوکار فراهم‌شده در سامانه جدید پس از کسب نظر تشکل‌های صنفی صنایع غذایی و بهره‌برداری آزمایشی در سال گذشته، اکنون به مرحله بهره‌برداری قطعی رسیده است، تصریح کرد: پروانه ساخت کلی برای انواع فرآورده‌ها از ۱۸ گروه به ۸۵ گروه که به تایید تشکل‌های مربوطه رسیده، توسط مسئول فنی به صورت ثبت‌محور صادر می‌شود.

مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو توضیح داد: اولین پروانه ساخت هر فرآورده با تایید معاونت غذا و دارو صادر شده و سایر پروانه‌های مورد تقاضا برای همان فرآورده، به صورت ثبت‌محور و توسط مسئول فنی صادر خواهد شد. پروانه ساخت مذکور با شماره ۱۶ رقمی صادر شده، ملاک و معیار اصلی در انجام نظارت‌های پسینی است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تخطی از الزامات قانونی ابلاغ‌شده از سوی سازمان غذا و دارو، مراحل رسیدگی طبق قوانین مربوطه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

بهفر با اشاره به قدمت قوانین نظارتی کشور که مصوب سال‌های ۱۳۳۴ و ۱۳۴۶ هستند، خاطرنشان کرد: ساختار سنتی نظارت در ایران بر پایه نظارت پیشینی بنا شده بود، اما با هدف تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار، شاهد گذار به سیستمی هستیم که با تکیه بر توان تخصصی داخلی طراحی شده تا همزمان دو هدف رعایت دقیق قوانین و مقررات و تسهیل در انجام امور صدور مجوزهای بهداشتی را پوشش دهد.

وی ضمن تمجید از تلاش‌های کارشناسان فنی در طراحی سامانه‌های جدید تاکید کرد: در این نظام کنترلی نوین، سازمان و معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با اتکا به اقدامات بازدارنده و اعمال دقیق قوانین، بر حسن اجرای فرآیندها نظارت خواهند داشت. پیرو مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و در راستای هوشمندسازی فرآیندهای سازمانی، متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه ttac.ir و بخش پروانه ساخت کلی، نسبت به درج اطلاعات و بارگذاری مستندات به صورت الکترونیک اقدام نمایند.