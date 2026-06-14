محسن شهلایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه غذا از اصلیترین عوامل اثرگذار بر سلامت جامعه است، اظهار کرد: به همین دلیل نظارت دقیق، پیوسته و هدفمند بر تولید، توزیع و مصرف فرآوردههای غذایی و آشامیدنی در دستور کار این معاونت قرار دارد.
وی با بیان اینکه کنترل کیفیت محصولات سلامتمحور و بررسی فرآیند تولید تا عرضه از اولویتهای اصلی این مجموعه است، افزود: رصد مستمر بازار و برخورد با تخلفات احتمالی با هدف ارتقای اعتماد عمومی و صیانت از سلامت مردم انجام میشود.
شهلایی درباره اجرای طرح پایش فرآوردههای آرایشی و بهداشتی (PMS) در استان گفت: این طرح بهطور کامل در کرمانشاه اجرا شده و طی دو مرحله از ۳۲۳ قلم فرآورده در سطح عرضه نمونهبرداری صورت گرفته که نقش مهمی در ارزیابی ایمنی محصولات دارد.
وی ادامه داد: در حوزه صدور پروانههای بهداشتی نیز طی سال گذشته ۱۶ جلسه کمیته برگزار شده و ۳۶۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن صدور و تمدید ۵۰۶ پروانه بهداشتی، صدور ۹۲ پروانه مسئول فنی، صدور ۲۲۸ اخطار و ارجاع ۱۷ پرونده به کمیسیون ماده ۱۱ بوده است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به برگزاری همایش روز جهانی غذا افزود: این برنامه با حضور مسئولان استانی برگزار شد و ضمن ایجاد انگیزه در واحدهای تولیدی، به معرفی ظرفیتها و ارتقای کیفیت تولیدات غذایی استان کمک کرده است.
وی درباره وضعیت تأمین شیرخشک در استان نیز گفت: تأمین انواع شیرخشکهای رژیمی و معمولی با هماهنگی سازمان غذا و دارو بهصورت مستمر انجام میشود و کمبودها به شکل لحظهای رصد و مدیریت خواهد شد تا مشکلی برای خانوادهها ایجاد نشود.
شهلایی در ادامه با اشاره به انجام ۱۱۰۳ مورد بازرسی از داروخانهها، شرکتهای پخش، واحدهای تولیدی، عطاریها و باشگاههای ورزشی در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در جریان این بازرسیها بیش از ۱۵ هزار و ۳۸۵ قلم کالای قاچاق، تقلبی و تاریخگذشته کشف و جمعآوری شد که ارزش آن بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد میشود.
وی افزود: در راستای ارتقای سرعت نظارتها، امکان استفاده از کیتهای تشخیص سریع در دستور کار قرار گرفته و همزمان توسعه بخش بیولوژی مولکولی و راهاندازی آزمایشگاه مجهز به دستگاه qRT-PCR با تکیه بر توان داخلی انجام شده است.
این مقام مسئول با اشاره به فعالیتهای تخصصی آزمایشگاهی بیان کرد: انتخاب تستها، طراحی پرایمرها و اعتبارسنجی آنها در حال انجام است و کسب موفقیت در ۲۹ فاکتور آزمونهای مهارتآزمایی (PT) نشاندهنده دقت بالای عملکرد آزمایشگاه مرجع است.
وی در پایان با اشاره به تلاشهای مجموعه غذا و دارو در شرایط بحرانی و ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تصریح کرد: کارکنان این معاونت با وجود شرایط سخت، در تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار سلامتمحور نقش مؤثری ایفا کردند و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
کرمانشاه - معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تأکید بر نقش مستقیم غذا در سلامت، از افزایش نظارتها بر تولید و عرضه فرآوردههای غذایی و بهداشتی خبر داد.
محسن شهلایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه غذا از اصلیترین عوامل اثرگذار بر سلامت جامعه است، اظهار کرد: به همین دلیل نظارت دقیق، پیوسته و هدفمند بر تولید، توزیع و مصرف فرآوردههای غذایی و آشامیدنی در دستور کار این معاونت قرار دارد.
نظر شما