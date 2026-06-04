https://mehrnews.com/x3cfgJ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۳ کد مطلب 6850675 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۳ اجتماع حماسی مردم محلات در نود و ششمین شب مقاومت محلات- در این ویدئو اجتماع حماسی مردم محلات در نود و ششمین شب مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6850675 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در نود و ششمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب اجتماع شبانه مردم آستانه در نودمین شب بیعت با ولایت فقیه هشتاد و نهمین حماسه شبانه مردم محلات در حمایت از نظام اسلامی برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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