به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در پیامی به مناسبت عید سعید غدیر خم، سالگرد رحلت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد آمده است:

تقارن و هم‌زمانی الهام‌بخش عید بزرگ غدیر خم—به عنوان خاستگاه و سرچشمه امامت و ولایت—با سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد، جلوه‌ای بی‌نظیر از پیوند عمیق میان آرمان‌های الهی و حرکت‌های تاریخی ملت ایران را به تصویر کشیده است.

عید غدیر، روز اکمال دین و اتمام نعمت، صراط مستقیمی است که مسیر هدایت بشریت را در سایه‌سار ولایت ترسیم نمود. این جریان نورانی، قرن‌ها بعد در عصر غربت ارزش‌ها، به دست فرزند شایسته‌ی غدیر، حضرت امام خمینی (ره) ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. احیاگر اسلام ناب محمدی (ص) با تکیه بر همان اصل اصیل ولایت، بزرگ‌ترین انقلاب قرن را رقم زد و به جهانیان اثبات کرد که تمسک به حبل‌المتین ولایت فقیه، تنها راه نجات، عزت و استقلال امت اسلامی است.

سرآغاز این حرکت تمدن‌ساز، قیام ماندگار ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ بود؛ روزی که شهدای والامقام و مردم بصیر ایران، با خون پاک خود معاهده وفاداری به مرجعیت و ولایت را امضا کردند و سنگ بنای نهضتی را گذاشتند که هیمنه استکبار جهانی را به لرزه درآورد.

هم‌زمانی این وقایع بزرگ در سال جاری، یک یادآوری راهبردی و حیاتی برای همه ماست. تاریخ به وضوح نشان داده است که هرگاه امت در سایه تبعیت محض از ولایت و رهبری حکیمانه گام برداشته، بزرگ‌ترین پیروزی‌ها و فتوحات حاصل شده و هر زمان که غفلتی صورت گرفته، دشمن رخنه کرده است. امروز نیز در بحبوحه چالش‌ها و تقابل‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، رمز پایداری، اقتدار، امنیت ملی و انسجام جامعه، حراست از عمود خیمه انقلاب و اطاعت مخلصانه از فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) است.

اینجانب با گرامیداشت عید سعید غدیر خم، بزرگ‌ترین عید شیعیان جهان و با ادای احترام به روح بلند بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای گلگون کفن قیام ۱۵ خرداد، این ایام سراسر معنا را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب و مردم شریف، متدین و ولایت‌مدار استان دارالعباده یزد تسلیت و تهنیت عرض می‌نمایم. از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که ما را در شناخت حقیقی مقام معنوی غدیر و ثبات قدم در مسیر شهدا و ولایت یاری فرماید.