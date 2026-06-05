انفجار در بندر «الفحل» عمان و توقف بارگیری نفت+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه از وقوع انفجار در بندر الفحل در نزدیکی مسقط پایتخت سلطان نشین عمان خبر داد.

به گفته این منابع، این انفجار در پالایشگاه بندر الفحل روی داد و علت آن احتمالا حمله پهپادی بوده است.

بر اساس گزارش رویترز، انفجاری که باعث توقف بارگیری نفت در بندر الفحل عمان شده، بین اسکله‌های ۱ و ۲ در این بندر رخ داده است.

هنوز مشخص نیست این حادثه چه زمانی اتفاق افتاده و مقام های عمان هم تا کنون به آن واکنش نشان نداده اند.

این پایانه نفتی یکی از مهم ترین تأسیسات صادرات نفت خام عمان به شمار می‌رود و نقش مهمی در صادرات انرژی این کشور دارد.

هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در صورت تلاش عمان بر سیطره بر تنگه هرمز این کشور را نابود خواهد کرد.



در شبکه های اجتماعی هم تصاویری منتشر شده است که گفته می شود مربوط به حمله پهپادی به یکی از اسکله های نفتی در بندر الفحل عمان است.