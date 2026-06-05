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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

هشدار مجمع کشورهای صادرکننده گاز درباره تبعات اقتصادی جنگ علیه ایران

هشدار مجمع کشورهای صادرکننده گاز درباره تبعات اقتصادی جنگ علیه ایران

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز هشدار داد که وضعیت تنگه هرمز، عرضه گاز طبیعی، هلیوم و کودهای شیمیایی را با چالش مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، فیلیپ موشیلبیلا، دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز(GECF) تأکید کرد که وضعیت گاز در خاورمیانه بحرانی است زیرا در نتیجه بسته شدن تنگه هرمز حدود ۲۰ درصد از عرضه گاز طبیعی مایع (LNG) از بازار خارج شده است.

وی در جریان سخنرانی خود در مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ(SPIEF) افزود که وضعیت کلی بازار در سال جاری به زمان بازگشایی تنگه هرمز بستگی دارد. او پیش‌بینی کرد که تا پایان سال جاری، میزان عرضه گاز بین ۱.۷ تا ۴.۱ درصد کاهش یابد و این موضوع مستقیماً به زمان بازگشایی این گذرگاه راهبردی وابسته است.

موشیلبیلا خاطرنشان کرد که تأثیر این وضعیت تنها به گاز طبیعی مایع و گاز محدود نمی‌شود، بلکه عرضه هلیوم و کودهای شیمیایی را نیز در بر می‌گیرد؛ موضوعی که کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی افزود که با توجه به کاهش تولیدات کشاورزی در بسیاری از کشورها، سال جاری به‌ویژه سالی دشوار خواهد بود و پیامدهای اقتصادی آن گسترده و فراگیر خواهد بود.

کد مطلب 6850742

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