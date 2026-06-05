به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که شلیک های اخطار از سوی ایران برای هشدار به کشتی های آمریکایی در خلیج عمان و عقب راندن آنها نادرست است!

سنتکام همچنین مدعی شد، مسیر ۱۲۹ کشتی تجاری تغییر کرده و شش کشتی از زمان آغاز محاصره دریایی علیه ایران متوقف شده اند. کشتی تهاجمی آبی خاکی تریپولی نیز از دریای عرب عبور کرده تا از این محاصره دریایی حمایت به عمل آورد.

لازم به ذکر است پس از شلیک های اخطارِ موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی جدید شهید دانای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ناوشکن های متجاوز DDG_۱۰۳ و DDG_۸۷ ،دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.

در ادامه عملیات مقابله با شرارت ها و مزاحمت های دریایی و ربایش شناورهای تجاری و نفت کش توسط نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا، پس از شلیک های اخطارِ موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی جدید شهید دانای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ناوشکن های متجاوز DDG_۱۰۳ و DDG_۸۷ ،دریای عمان را به سمت اقیانوس هند ترک کردند.

به دنبال این عملیات و عملیاتهای روزهای گذشته، علاوه بر ناوشکن های دشمن آمریکایی صهیونی که در قالب ناوگروه جرج دبلیو بوش و مرکز فرماندهی نیروی دریایی تروریستی این کشور به عنوان عامل مزاحمت ها و اختلال در تجارت و امنیت دریایی منطقه بودند، ناوبالگرد بر ِتهاجمی آبی خاکیِ تریپولی نیز مجبور به ترک دریای عمان شده است.

مرکز فرماندهی و کنترل عملیات نیروی دریایی ارتش ضمن تاکید بر لزوم دست برداشتن دشمن آمریکایی صهیونی از دزدی و شرارت دریایی، تاکید کرد: با وجود گسترش و دور شدن ناوهای دشمن از تیررس موشک های استفاده شده، در صورت نیاز، موشک های این نیرو با برد بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.