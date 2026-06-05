اجرای طرح هادی در ۲۴ روستای شهرستان آبدانان

اصغر شیرکول در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش مهم اجرای طرح هادی در توسعه و ساماندهی روستاها اظهار کرد: اجرای این طرح از جمله برنامه‌های اثرگذار در بهبود بافت کالبدی روستاها، ساماندهی معابر و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان به شمار می‌رود.

وی افزود: از مجموع ۳۱ روستای شهرستان آبدانان، تاکنون طرح هادی در ۲۴ روستا اجرا شده است و روند اجرای آن در سایر روستاها نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیر بنیاد مسکن آبدانان ادامه داد: در حال حاضر اجرای طرح هادی در روستای کم‌برخوردار «سیاه‌گاو» واقع در ۴۵ کیلومتری شهر آبدانان در دست اجراست.

شیرکول با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح در این روستا شامل بهسازی و ساماندهی معابر است، تصریح کرد: در قالب این پروژه، عملیات اجرای طرح هادی در سطح سه هزار و ۵۰۰ مترمربع از معابر خاکی روستا انجام می‌شود.

وی اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح را ۳۲ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این پروژه از محل اعتبارات نماینده حوزه جنوب استان و اعتبارات استانی تأمین شده است.

مدیر بنیاد مسکن آبدانان در پایان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری طرح هادی در تمامی روستاهای دارای دهیاری شهرستان آبدانان اجرایی شود.