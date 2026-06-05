به گزارش خبرگزاری مهر، سیوسومین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم در سال ۲۰۲۶ به نام قاری نامدار جهان اسلام، شیخ عبد الفتاح شعشاعی، برگزار خواهد شد. همزمان، این وزارتخانه زمان برگزاری آزمونهای کتبی مرحله مقدماتی مسابقات را نیز اعلام کرد.
براساس اعلام این وزارتخانه، آزمونهای کتبی متمرکز مسابقات جهانی حفظ قرآن کریم و فهم معانی آن برای سال ۲۰۲۶، از روز دوشنبه ۱۸ خرداد مطابق با ۸ ژوئن تا پنجشنبه ۲۸ خرداد مطابق با ۱۸ ژوئن در مسجد نور منطقه عباسیه قاهره برگزار خواهد شد.
وزارت اوقاف مصر همچنین اسامی داوطلبانی را که شرایط حضور در مرحله آزمون کتبی را احراز کردهاند، منتشر کرد. این مرحله از مسابقات ویژه شرکتکنندگانی است که مطابق ضوابط و شرایط اعلامشده، موفق به ثبتنام و پذیرش اولیه شدهاند.
در بیانیه وزارت اوقاف تأکید شده است که برگزاری این مسابقات در راستای حمایت از حافظان قرآن کریم، ترویج فرهنگ قرآنی و تشویق نخبگان قرآنی به حفظ، تدبر و فهم معانی آیات الهی صورت میگیرد.
این وزارتخانه از تمامی ادارات و نمایندگیهای استانی خواسته است افراد واجد شرایط را از زمان و مکان برگزاری آزمونها مطلع کنند. بر این اساس، شرکتکنندگان باید رأس ساعت ۱۰ صبح در مسجد نور عباسیه حضور یابند تا در آزمونهای کتبی متمرکز شرکت کنند.
گفتنی است، دورههای مختلف مسابقات بینالمللی حفظ و قرائت قرآن مصر تاکنون با نکوداشت یاد و نام قاریان بزرگ مصری برگزار شده است و بیست وششمین دوره این رویداد به نام «شیخ محمود خلیل الحصری»، بیست وهفتمین دوره با نام استاد «عبدالباسط عبدالصمد» و سی ودومین مسابقات بینالمللی قرآن مصر با نکوداشت یاد و نام استاد شحات محمد انور، قاری فقید و نامدار مصر و جهان اسلام برگزار میشود.
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