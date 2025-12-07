آغاز مسابقات بین المللی قرآن کریم کشور مصر در هشت رشته

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه سی و دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن که توسط وزارت اوقاف مصر برگزار می‌شود، روز شنبه ۶ دسامبر ۲۰۲۵ در مرکز فرهنگی اسلامی پایتخت اداری جدید این کشور برگزار شد.

مراسم افتتاحیه با تلاوت قرآن کریم توسط قاری برجسته مصری، شیخ محمود الشحات انور که مسابقات امسال به نام پدرش نامگذاری شده آغاز شد.

اسامه الازهری، وزیر اوقاف مصر در سخنانی در آغاز این مراسم اظهار کرد: سی و دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن یکی از برجسته‌ترین رویدادهایی است که این وزارتخانه در طول سال برای آن آماده می‌شود. وی خاطرنشان کرد که منابع انسانی و سازمانی مختلفی برای میزبانی یکی از مهمترین گردهمایی‌های بین‌المللی قرآنی با حضور گروهی منتخب از قاریان از سراسر جهان بسیج شده‌اند.

وزیر اوقاف مصر در سخنرانی خود افزود: این مسابقات به لطف تلاش‌های وزرای اوقاف دینی قبلی که بر آن نظارت داشتند، در طول دوره‌های متوالی خود به موفقیت‌های فزاینده‌ای دست یافته است. او برای موفقیت آنها دعا کرد و از خداوند متعال خواست که به کار این وزارتخانه برکت دهد.

الازهری توضیح داد: دوره امسال شاهد حضور استثنایی شرکت‌کنندگان از بیش از هفتاد کشور است. این نشان دهنده جایگاه بین‌المللی رو به رشد این مسابقه است. او به مشارکت شرکت‌کنندگانی از گابن، کامرون، فرانسه، هند، نیجریه، قزاقستان، چاد، اوگاندا، آفریقای جنوبی، بوسنی و هرزگوین، بنگلادش، الجزایر، کنگو، زامبیا، سریلانکا، یمن، فدراسیون روسیه، اندونزی، لبنان، قطر، مالزی، مراکش و مصر اشاره کرد.

وزیر اوقاف مصر به مهمانان، اعضای هیئت‌های داوری، به‌ویژه توفیق ابراهیم از اردن هاشمی، شیخ حسین ادریس، زیاد عبدالقادر از لبنان و شیخ محمد احمد از موریتانی و دیگر داوران از کشورهای عربی و اسلامی خوشامد ویژه گفت.

وی خاطرنشان کرد: مصر از نظر تاریخی مرکز تلاوت‌های زیبای قرآن بوده است. او توضیح داد که در حالی که قرآن در مکه نازل شده است، با زیباترین صداها در مصر تلاوت شده است. او تأکید کرد که برنامه «دولت تلاوت» که اخیراً توسط وزارتخانه آغاز شده است، به موفقیت گسترده‌ای دست یافته و فراتر از انتظارات عمل کرده و به عامل مهمی در خدمت به قرآن کریم در مصر تبدیل شده است. وی افزود که این مسابقه همچنان یک بستر جهانی برای نمایش چهره مصر در خارج از کشور است.

الازهری همچنین رسماً آغاز مسابقات بین‌المللی را اعلام و از حمایت رئیس‌جمهور این کشور از این مسابقه و کسانی که به قرآن متعهد هستند ابراز قدردانی کرد. او به امامان جماعات، واعظان و مبلغان توصیه کرد تا با روحیه روشنگری و نیکی به کار خود ادامه دهند و علوم و فرهنگ اسلامی را در سراسر کشور پرورش دهند.

وی خاطرنشان کرد: دوره امسال به پاس قدردانی از خدمات شیخ الشحات محمد انور، قاری مشهور به نام او نامگذاری شده است. این افتخار با مشارکت پسرش، شیخ محمود الشحات محمد انور، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

وزیر مصری در پایان گفت: حضور شیخ محمود الشحات محمد انور در مراسم افتتاحیه، ادامه طبیعی میراث درخشان پدرش است.

همچنین، سی و دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن مصر شامل رشته‌های زیر است:

رشته اول: حفظ قرآن کریم (مطابق قرائت حفص از عاصم) با تجوید صحیح، تفسیر و آشنایی با اسباب نزول، برای کسانی که امام، واعظ، عضو هیئت علمی نیستند، مشروط بر اینکه سن آنها از ۳۵ سال تجاوز نکند. متقاضیان نباید قبلاً هیچیک از جوایز برتر را در هیچیک از دوره‌های قبلی مسابقه کسب کرده باشند.

رشته دوم: حفظ قرآن کریم (مطابق قرائت حفص از عاصم) با تجوید صحیح برای غیرعرب زبانان، مشروط بر اینکه سن آنها از ۳۰ سال تجاوز نکند. متقاضیان نباید قبلاً هیچیک از جوایز برتر را در هیچیک از دوره‌های قبلی مسابقه کسب کرده باشند.

رشته سوم: حفظ قرآن کریم (مطابق قرائت حفص از عاصم یا ورش از نافع یا هر دو) به همراه تجوید، تفسیر و تحلیل صرف و نحو صحیح برای امامان، واعظان، اعضای هیئت علمی. مشروط بر اینکه سن آنها از ۳۵ سال تجاوز نکند و قبلاً در هیچیک از دوره‌های قبلی مسابقه مقام اول را کسب نکرده باشند.

رشته چهارم برای جوانان: حفظ قرآن کریم (مطابق قرائت حفص از عاصم یا ورش از نافع یا هر دو) به همراه تفسیر جز ۲۹ و ۳۰ با توجه به کتاب «البیان علی المنتخب فی تفسیر القرآن الکریم»، مشروط بر اینکه سن متقاضی از ۱۴ سال تجاوز نکند. علاوه بر این، متقاضی نباید قبلاً هیچیک از جوایز برتر را در هیچیک از دوره‌های مسابقه کسب کرده باشد.

رشته پنجم: قرائت با تجوید: حفظ قرآن کریم (مطابق قرائت حفص از عاصم یا ورش از نافع یا هر دو) همراه با تفسیر و آشنایی با اسباب نزول، مشروط بر اینکه سن متقاضی در زمان اعلام، از ۳۵ سال تجاوز نکند. همچنین متقاضی نباید در دوره‌های قبلی این مسابقات هیچیک از جوایز برتر را برنده شده باشد.

رشته ششم: افراد دارای معلولیت: حفظ قرآن کریم (مطابق قرائت حفص از عاصم یا ورش از نافع یا هر دو) به همراه تفسیر جز سی‌ام با توجه به کتاب البیان علی المنتخب فی تفسیر القرآن الکریم، مشروط بر اینکه سن داوطلب از ۲۵ سال تجاوز نکند.

رشته هفتم: خانواده‌های قرآنی: حفظ قرآن کریم (مطابق قرائت حفص از عاصم یا ورش از نافع یا هر دو) به همراه درک معانی و تحلیل صرفی آن، مشروط بر اینکه تعداد اعضای خانواده مسلط به حفظ کمتر از سه نفر نباشد و مشروط بر اینکه خانواده قبلاً هیچیک از جوایز برتر با جوایز نقدی اصلی را برنده نشده باشد.

رشته هشتم: قرائت قرآن، به شرطی که بر هفت قرائت جزئی طبق روش شاطبیه با توضیح این قرائت‌ها تسلط داشته باشد، مشروط بر اینکه سن در زمان اعلام از ۴۰ سال تجاوز نکند و داوطلب قبلاً هیچیک از جوایز نقدی اصلی را در همان دسته برنده نشده باشد.

ارزش جوایز نقدی به ۱۳ میلیون پوند مصر می‌رسد که بالاترین ارزش در تاریخ مسابقات بین‌المللی قرآن این کشور را داراست.